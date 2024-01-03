近視雷射手術無法逆轉併發症風險 醫：把握矯正黃金期、4大治療有效控制度數

新冠疫情衝擊下，大量螢幕、遠端學習，加上3C產品盛行，讓學童視力不良率失速暴增，但不少家長以為近視了也沒關係，長大後再利用雷射手術，便可擺脫近視。眼科醫師警告，一旦近視後，造成的眼軸拉長變形、眼球組織變薄等情形，無法靠近視雷射手術來解決，換句話說，近視帶來的黃斑部病變、視網膜剝離、青光眼等潛在疾病風險是不可能藉由雷射矯正來排除。

全球近視人口中，亞洲區居多，其中又以台灣、香港、新加坡居冠，加上疫情期間大環境的改變，大量的遠端教學、不方便回診、缺乏戶外活動等因素，兒童的近距離用眼時間倍增，讓2012到2019年連續8年已下降的小學生視力不良率（即一眼0.9以下），從2020年開始停降彈升，據教育部統計，111學年度國小學童視力不良率45.23%，國中生視力不良率73.16%，高中生更是高達81.61%。

眼科醫師梁智凱提醒，過去3年來還觀察到一個現象，國人接受雷射近視手術的比例 變多，而國人也存在一迷思，總以為只要等到20歲成年進行雷射手術後，眼睛便可恢復健康視力，因而忽略從小的平常護眼習慣，也不知道近視後造成的眼軸、眼球組織等改變是不可逆的，因此高度近視所造成的黃斑部病變、視網膜剝離、青光眼等併發症風險依然如影隨形。

眼科醫師陳夢柔解釋，過去認為近視只是一種屈光不正的光學狀況，但近年國際上已普遍認定近視是一種疾病，根據國外研究，近視超過500度的人，日後青光眼、白內障的提早發生率分別是一般民眾的3倍、5.5倍；700度以上的人罹患視網膜剝離、黃斑部病變的機率，更是分別足足⾼出44倍、127倍。

眼科醫師賴紫庭醫師提醒，3歲至18歲是近視控制的黃金期，透過增加戶外運動、散瞳劑、塑形片、近視控制日拋，都可作為控制近視加深考慮的方式之一。但隨著醫學進步，最新的兒童視力管理鏡片除了能幫助小朋友看得清楚以外，還有控制近視的效果，可以針對近距離閱讀、戶外活動等不同生活方式適應個人化的用眼習慣，更省去了散瞳劑畏光、看不清楚近物；塑形片有異物感、配戴時間不足；近視控制日拋易有眼睛乾澀等困擾。

有鑑於近視已被定義為發病率最高的兒童眼睛流行病，就像流行感冒一樣無所遁形。醫師呼籲民眾，每年至少要做一次眼科精密檢查，尤其是近視高風險族群，透過客製化的高階眼睛健康檢查，來替靈魂之窗的健康把關。