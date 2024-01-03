日本石川強震已知64死　海嘯淹水面積100公頃　自衛隊增至2000人救災

日本石川縣能登地方元旦發生7級強震，初步統計共發生逾479次疑似餘震的震度1級以上地震，海嘯所造成的淹水面積約100公頃，死亡人數攀升至64人。

路透社報導，1月1日7.6級強震襲擊能登半島，許多房屋倒塌，偏遠地區無法獲得救援，地震災區今日又可能會下起暴雨，令人擔憂有土石流發生的危險，進一步阻礙救援。

重災區地處偏遠、道路中斷、基礎設施受損，使救援工作更加困難，地震發生至今已過兩天，正確的傷亡及損失仍未知，當局目前已確認死亡人數為64人，與昨（2）日晚間的55人相比，增加9人，為日本2016年以來最嚴重的地震。

在今日上午舉行的地區緊急災難會議上，珠洲市市長泉谷滿壽裕（Masuhiro Izumiya）說，他們至今連一條麵包都沒有收到，「即使有倖存者，他們沒有食物及水也無法生存」。

珠洲市此次強震重災區之一，泉谷滿壽裕2日在會議上形容，珠洲市已經是「毀滅狀態」，恐有約1千棟房屋全毀，水、食物、嬰兒牛奶、尿布、女性生理用品等各種物資都缺乏，停水停電問題恐長期化。

另一重災區的輪島市長坂口茂（Shigeru Sakaguchi）對政府的努力表但感謝，但補充道，他們目前只收到了2千份餐點，提供給1萬名被疏散者。



日本輪島市因強震引發大火，多戶住宅、車子等都被燒毀（圖／Kyodo via 路透社）

另外，救災黃金72小時期限將在明（4）日下午到來，日本首相岸田文雄指示各單位「必須確實認知到救命是跟時間賽跑」，以人命為第一進行救命與救援行動，當局也已將救災自衛隊員倍增至約2000人，以及增加救難犬數量。

綜合日本時事通信社及讀賣新聞報導，截至今日中午，災區仍有3萬3700戶停電；持續斷水戶數，石川縣有9萬5359戶、富山縣有1萬9100戶、新潟縣有337戶，合計3縣共11萬4796戶。

氣象廳表示，能登地方及其周邊地區，持續出現疑為餘震的地震，截至今日上午8點，已觀測到共479次震度1及以上的地震。其中今日凌晨2點21分及上午10點54分左右，分別在珠洲市以及輪島市觀測到震度5及左右搖晃。

國土交通省說明，石川縣沿岸的珠洲市及能登町受海嘯侵襲，目前已確認共約1000公頃淹水面積，相當於21座東京巨蛋。



日本石川縣珠洲市港口遭海嘯襲擊（圖／Kyodo via 路透社）