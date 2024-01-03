2024年發願開始運動健身？12個月清單助無痛上手、新手也沒問題！

新年新氣象，想要擁有健康與健美體態不知從何開始？運動新手想要無痛從零啟動？試試看這份來衛報的12月份清單，每個月循序漸進，嘗試包括從從不用花錢的快走與跑步、到模仿動物的自然運動，以及抱石或跑酷等運動，很快就能循序漸進提高身體靈活度、力量與體能的增進，也不會枯燥乏味或覺得超負荷！

一月：快走

快走強度低、達成率高，又不需要花錢，是很好的開始。每天走出家門，朝任何方向步行10分鐘，然後挑戰在10鐘以內快步回家。並且可以加入不同的小挑戰，例如在不同的地面行走，或來個小爬坡。英國知名運動專家霍爾（Joanna Hall）也出專書與APP傳授正確走路的方式，透過調整腳著地的方式，臀部的位置及頭部的固定，來達到運動的效果。

二月：呼吸

呼吸其實很重要！透過練習呼吸與冥想等技巧，可以降低壓力、提高睡眠品質。你可以參考YouTube頻道Breathe With Sandy 、英國國民保健署提供的簡單呼吸練習。

三月：循環訓練

經過兩個月的練習，你已經準備好做些會出汗的運動。如果你正確地練習，循環訓練一個小時都充滿挑戰，有些人可以獨自完成，有些人可透過同伴的陪伴（壓力）達成。你可以上健身房、俱樂部，也可以自行在戶外進行訓練，建議就是，不要貨比三家、猶豫不決，選好堅持訓練下去就對了。

四月：器械皮拉提斯

皮拉提斯是一門注重力量與柔軟度的運動，利用衝擊力非常小的風勢鍛鍊肌肉線條、身體平衡與柔軟度，適合所有年齡段的人，作為傷癒後的運動也相當適合。由於器械皮拉提斯需要設備，且是小班授課，所以價格並不便宜，可以善用健身房優惠，一旦掌握相關技巧，就可以在家練習，或在 Instagram 找到練習影片跟方法。

五月：重量訓練

40歲以後，肌力會逐漸削弱，人的姿勢也會與體態連帶受到影響，隨著老化的進程，骨骼也會變得脆弱，這意味著更多的傷害與疼痛。重量訓練入門其實並不難，你可以透過教練的協助掌握基本知識與動作，從徒手訓練、啞鈴、壺鈴與阻力帶開始，等到你掌握健身的樂趣，也許你購入更多的器材，或嘗試投入健美、健力的訓練。

六月：跑步

當你的身體與體力都練起來後，跑步就是很好的運動，不僅不用額外花錢，還可以順帶了解周遭環境，如果加入跑團還能認識志同道合的朋友，一起鍛鍊更能堅定意志。建議不需設下太大的目標，傾聽自己身體的聲音，包括呼吸與肌肉的疼痛，不用過度勉強自己。你可以制定5公里的跑步計畫，或報名10公里的路跑作為鍛鍊目標。

七月：游泳

游泳是相當好的低強度運動，卻可以鍛鍊到每一塊肌肉，且不太會受傷。當掌握游泳技巧後，就會不由自主地持續下去。如果不喜歡室內游泳池，也可以從戶外游泳池開始嘗試。游泳運動員兼作家霍斯布鲁格（Becky Horsbrugh）建議，如果對水有恐懼感，可以在每次訓練一開始，先在水面漂浮幾分鐘，一旦你了解自己的自然浮力，就會增加對游泳的信心。

八月：瑜珈

瑜珈流派很多，可以先學幾堂課，掌握基礎姿勢，之後再根據喜好選擇流派。包括比較沉穩、保持姿勢的哈達瑜珈， 快節奏、固定動作序列阿斯坦加瑜珈，或是注重動作搭配呼吸的流瑜珈（vinyasa flow）。當你練習到有自信的程度，就可在家自主訓練，或透過線上課程或YouTube頻道如Yoga With Adriene 輔助進行鍛鍊。

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九月：抱石或跑酷

到了秋天，你已經是全新的自己，如果想要多點挑戰或找運動來證明自己，可以嘗試一些很酷的、不擅長的運動進行挑戰。抱石非常夯，又不像攀岩一樣需要事先具備很多專業知識，還要有確保搭檔才能成行。去岩館抱石會有分級的路線，讓初學者可以循序漸進，且挑戰不同的路線就像解題，也會讓人心理產生成就感。至於跑酷，一開始可能需要教練的指導，但最終就能自己挑戰，這項運動讓人腎上腺素狂飆，但對身體素質要求高，最好先提前鍛鍊肌肉。

十月：越野跑

這是相當好的有氧運動，對身體的影響較小，可以讓你從智慧裝備無趣的數據中解放出來，且地形的變化多端，有時相當具有挑戰性，上坡可能會讓你覺得肺要爆炸，但下坡更需要注意不要跌倒或扭傷，沿途的景色與挑戰成就感都是附帶的收穫。

十一月：自然運動

有些健身方可能會開設相關課程，一堂課往往僅20分鐘，基本上就是讓人嘗試用不熟悉的運動來擴展力量的訓練，這些動作很像小朋友們玩耍或在公園裡遊戲、搗亂會做的事，比如在地上翻滾、爬行或是在單槓上吊乳豬。重點是，同時發揮你的力量與柔軟度，不用在兩者間取捨。網路有很多相關的影片，與傳統負重訓練不同，基本上不太會出錯。

十二月：空中瑜珈

利用從空中垂吊下來如吊床的布條，你可完成盪鞦韆，把自己包成繭，或著倒掛著再以雙手在地板行走等動作。可以說是以雜耍又優雅的方式完成鍛鍊，看起來具美感又有吸引力，但實際上需要相當的肌力與柔軟度，是當前一項非常受歡迎的運動。