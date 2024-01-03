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【台灣2024總統大選】侯友宜回防新北：反對境外介選　盼綠營也勿製造不實消息、抹黑抹紅

侯友宜上午在永和受訪表示，反對境外介入台灣民主自由的選舉，但是民進黨不要常製造大家的恐慌，尤其製造不實消息，更重要的是不要抹紅別人。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/03 17:40
國民黨總統候選人侯友宜（車上前左）與國民黨立委候選人羅明才（車上前右）1月3日下午到新北市新店區進行車隊掃街拜票...

國民黨總統候選人侯友宜（車上前左）與國民黨立委候選人羅明才（車上前右）1月3日下午到新北市新店區進行車隊掃街拜票...

總統大選投票倒數9天，國民黨總統候選人侯友宜今天(3日) 回防大本營新北市車隊掃街。雖然氣候不佳，不時飄著小雨，但沿路仍有不少支持者揮舞著國旗，替侯友宜加油、打氣，侯友宜也熱情揮手，並比出3號的手勢回應。

侯友宜今天回到大本營新北市，首站先到永和保福宮參拜，隨後便與國民黨新北市立委候選人林德福展開車隊掃街活動。

雖然今天氣溫偏低並不時飄著小雨，但侯友宜在車掃時，仍賣力向路邊的民眾以及大樓住戶揮手致意，並不時比出3號手勢，爭取選票支持。

中央社報導，不少支持者也不畏風雨與低溫，身穿雨衣或撐傘，手持國旗在路邊等著侯友宜到來，當侯友宜經過時，支持群眾大喊「侯友宜當選」口號，氣氛非常熱烈，侯友宜也揮手熱情回應，或伸手與沿途的群眾擊掌。

針對民進黨總統候選人賴清德今天說，中國介選這一次最嚴重，可以說不擇手段。國民黨總統候選人侯友宜則表示，反對境外介入台灣民主自由的選舉，但民進黨不要製造不實消息，讓大家分辨不出來，更重要的是不要抹紅別人。

延伸閱讀: 【台灣大選倒數9天】賴清德廣告暗喻藍白背道而馳?　柯文哲：誰方向對還不知道

民進黨立委羅致政指控遭境外網軍造假影片攻擊，賴清德今天表示，中國介入這場選舉無所不用其極，國民黨運用中國介入這場選舉，民眾都看得很清楚，而中國介選也不是這一次，但這一次最嚴重，可以說不擇手段，不管是威脅利誘或者是抹黑抹紅、用假訊息來影響這場選舉，都可以清楚看得出來。

侯友宜上午在永和保福宮參拜後受訪表示，反對境外介入台灣民主自由的選舉，這是不變的態度，但是民進黨不要常製造大家的恐慌，尤其製造不實消息，讓大家分辨不出來，更重要的是不要抹紅別人。

侯友宜說，民進黨一直在抹紅他，說他親中，但他心裡一直在想，他這一輩子兩代人守護台灣這塊土地，他親什麼中，質疑綠營選舉沒有招數，只有靠這招，又是在騙選票。

針對高端疫苗的議題，侯友宜則說，賴清德說過要公開疫苗採購內情，但民進黨立委到現在也沒跳出來說要公開，說一套、做一套，最近又爆發錄音帶事件，讓大家提出許多質疑，民進黨到現在也都沒回應。

侯友宜說，他只要當選，高端採購案、炒股案，不但要解密，該辦就辦，還給人民公道。

談到回防新北市掃街，侯友宜表示，這段時間他在全台灣車隊掃街，氣氛非常好，尤其從南部延伸到中部、苗栗等地。

侯友宜說，完成政黨輪替，是6成以上支持者最盼望的，因為民進黨這段時間貪污腐敗，因此需要清廉的政府，這些人民都看在眼裡，所以他也特別對反對民進黨執政的支持者呼籲，全力集中選票，支持在野最強的侯康配，完成政黨輪替，民主要制衡，政黨一定要輪替，國家才有未來與希望。

對於土地再度遭到質疑，侯友宜表示，賴清德到了選舉，就是用最廉價抹黑、抹紅的方式，來贏得選票，相關的指控都是純屬虛構、造謠生事，完全沒有這回事。

延伸閱讀: 【台灣大選倒數9天】賴清德廣告暗喻藍白背道而馳?　柯文哲：誰方向對還不知道
侯友宜
賴清德
民進黨
新北
抹紅

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