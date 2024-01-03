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【台灣大選倒數9天】賴清德廣告暗喻藍白背道而馳?　柯文哲：誰方向對還不知道

柯文哲2日在新北市車掃巧遇國民黨籍立委候選人蔣欣璋、林國春，並互道加油。柯文哲表示，他並不是刻意經過。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/03 17:04
台灣民眾黨總統候選人柯文哲（右）、副總統候選人吳欣盈（左）1月2日上午從新北市新莊區柯文哲全國競選總部展開車隊掃街，兩人在車上向民眾揮手致...

台灣民眾黨總統候選人柯文哲（右）、副總統候選人吳欣盈（左）1月2日上午從新北市新莊區柯文哲全國競選總部展開車隊掃街，兩人在車上向民眾揮手致...

民進黨總統候選人賴清德推出競選影片，外界認為有暗喻藍白與綠營路徑背道而馳畫面。民眾黨總統候選人柯文哲指出，到底誰方向是對的還不知道，且這就是新聞手法，看看聽聽就好，還是認真做事。

民進黨總統候選人賴清德競選總部今天(3日) 表示，總統蔡英文、副總統賴清德、副總統候選人蕭美琴3人合體拍攝的「在路上」競選廣告2日晚9時首播，不到24小時，累積觀看次數已飆破400萬，片中的彩蛋、二創創意梗圖也掀熱潮。

柯文哲昨(2日) 展開全台大車掃，今天(3日) 轉往桃園，除了參拜宮廟，也在桃園市區掃街，晚上將走訪中壢新明夜市與支持者互動，最後前往民眾黨立委賴香伶的競選造勢大會。

柯文哲今上午車掃從桃園護國宮出發，啟程前先接受媒體聯訪。

賴清德、蕭美琴全國競選總部昨推出「我們一起，在路上」影片，總統蔡英文親自出演，影片中她一路載著副總統賴清德，並把國政未來鑰匙交給「賴蕭配」，她說「你們一定會開得比我更好」。

媒體詢問如何看待賴蕭配在廣告中比喻要走蔡總統路線。中央社引述柯文哲表示，大家心裡有數，「如果蔡英文路線，美國為什麼老是對你打問號？」且比較有趣的是，該則廣告觀看數5萬、按讚數2萬，網軍實在是不認真，拜託要專業一點。

媒體詢問，廣告中也提到「選對副手很重要」，是否覺得被暗酸。柯文哲表示，選對副手本來就很重要，但反問「賴清德的副手是自己決定的嗎？」

【台灣大選倒數9天】賴清德廣告暗喻藍白背道而馳?　柯文哲：誰方向對還不知道【台灣大選倒數9天】賴清德廣告暗喻藍白背道而馳?　柯文哲：誰方向對還不知道

(上圖, 擷取自「我們一起，在路上」影片) 有眼尖網友發現，當蔡賴兩人提到「國家才能走在對的道路上」時，下一幕後照鏡拍出對向車道分別是藍色卡車、白色小客車，朝相反的方向駛去，似乎就是在暗喻藍白往反方向疾駛而去(下圖) 。

【台灣大選倒數9天】賴清德廣告暗喻藍白背道而馳?　柯文哲：誰方向對還不知道

競選廣告中，藍色卡車與白色轎車與蔡總統開車時呈反方向(如以上截圖圈起處) ，外界解讀暗喻藍白與綠路徑背道而馳。對此，柯文哲回應，到底誰的方向是對的還不知道，且這就是新聞手法，看看聽聽就好，還是認真做事。

延伸閱讀:【台灣2024總統大選】侯友宜3日回防新北：反對境外介選　盼綠營也勿製造不實消息、抹黑抹紅

柯文哲競選總部昨下達青年投票率要達到85%的KPI，媒體詢問要如何達到。柯文哲表示，年輕人要去想想看，「國家終究是你們的，未來是你們自己要去承擔」，自己的國家自己救、自己的未來自己關心。

此外，柯文哲昨天在新北市車掃巧遇國民黨籍立委候選人蔣欣璋、林國春，並互道加油。媒體詢問是否刻意經過。

柯文哲表示，沒有刻意，因為競選總部一定設在大馬路，不可能車掃故意走巷子避開，既然經過，「就大大方方跟人家說大家加油，不是很好嗎？」
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