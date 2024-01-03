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2024台北燈節2/2於西區登場　主燈「城現光龍」結合紙藝術打造

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/03 15:35
由左至右為紙雕藝術家杜清祥、林奕華副市長、策展人劉治良、音樂製作人K6劉家凱，共同為主燈揭幕（圖／取自台北市觀傳局網站）

由左至右為紙雕藝術家杜清祥、林奕華副市長、策展人劉治良、音樂製作人K6劉家凱，共同為主燈揭幕（圖／取自台北市觀傳局網站）

「2024台北燈節」即將登場，今年燈節主題訂為「龍躍光城」，主燈「城現光龍」結合紙藝術打造，燈節場地訂於西門町，將自2月17日持續亮燈至3月3日，共31天。

臺北市副市長林奕華介紹，「龍躍光城」象徵祥龍飛「躍」臺北，引領希望首都向前邁進，主視覺多彩輪廓則呈現繁華臺北的絢麗燈火；而「躍」同音「悅」，也意涵懷著喜悅心情迎接新年。

林奕華並說，內容規劃上，延續傳統文化的光彩、融入新創意，將西區草根性的文化故事透過燈組呈現，也結合商圈、宮廟共同合作。

「2024台北燈節」策展人劉治良表示，今年主燈命名「城現光龍」，邀請紙藝藝術家杜清祥老師跨界設計，以「一紙成型」的創作精神賦予作品生命，並請到音樂製作人K6劉家凱，為主燈展演全新編曲，讓主燈「城現光龍」閃耀整個臺北市。

劉治良進一步說，2024台北燈節也邀請日本藝術家小松美羽參與展出，以及許多跨界合作藝術家，凝聚傳統紙雕藝術、書法家、在地團體，在傳統與新潮的碰撞下，規劃三大展區，讓旅客從北門展區、西門展區、中華路展區走進當代的西門町。

觀傳局補充，「2024台北燈節」燈區貫穿捷運北門站至西門站，途經中華路一段；活動將於2月2日揭開序幕，並自2月17日至3月3日正式開展。

此外，觀傳局也說，鄰近商圈、宮廟紛紛響應活動，如西門町商圈佈燈延長、沅陵街的「點亮沅陵彩燈節」、北門相機街的攝影比賽、省城隍廟燈謎擂台、武昌街燈海隧道等，盼燈節一系列精彩活動帶給國內外旅客難忘的回憶，感受臺北的魅力。
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