【制服重要還是安全重要?!】特等站長新制服遭諷飄「北韓味」 台鐵：參考日本樣式

國營的台灣鐵路公司已於元旦掛牌，當天同時發表新制服，其中4個特等站長的新制服為灰色系，遭網友諷有北韓味，缺美感。台鐵今天回應與北韓設計差別大，是參考日本數家鐵路公司制服樣式。

有媒體報導稱，台鐵內部討論多數「強烈建議不要用」，但最後仍倉促力推試辦上線。制服公開後遭網友直言有「北韓味」，還後製北韓領導人金正恩與台鐵新制服的kuso圖，在網路社群瘋傳。

台鐵今天發布新聞稿，回應外界對台鐵特等站長新制服的評價，說明這套西裝款式制服設計，參考日本JR東、JR東海等數家鐵路公司的西裝制服樣式，採用台鐵未曾用過的灰色系，與北韓中山裝軍服及蓬蓬大盤帽有極大的差別。

台鐵表示，台鐵運務人員歷代制服向來採深藍色系，這次特別為台北、台中、高雄、花蓮4個特等站的站長製作迎賓新制服(下圖左邊四位)，設計雙排釦西裝外套並於上領、袖口不同顏色滾邊、金色鈕釦為常有的設計，制帽加繡金色穗禾，增加特等站長的尊榮性。

「交通部台灣鐵路管理局」元旦起正式改制為「國營台灣鐵路股份有限公司」，上午在台北車站大廳舉行揭牌典禮，台鐵員工穿上新制服亮相。中央社記113年1月1日

台鐵說，特等站長的新制服，將於年節假日或特有歡慶場合穿著，其他時間則穿著制式深藍制服。

話說回來，網友或許是愛之深責之切, 但制服可能因不同的背景呈現不同的效果, 一個不小心看起來像北韓人, 當作茶餘飯後的笑話也就罷了。更重要的, 同時也是關係到所有台灣人的, 應該是台鐵的安全問題能否有所改善! 您說是不是?

希望新的台鐵, 不要忘記過去事故造成的傷痛, 可能對很多人來說, 是無法磨滅的~~

(圖/取自台鐵官網)