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多扶假期榮獲金旅獎優旅選　京阪無障礙賞楓行客戶滿意度高達98％

2024台灣國際天燈節和日本賞櫻行，同步開催中

By 台灣英文新聞
2024/01/03 12:20
平溪天燈。（圖／多扶假期）
蹴上鐵道櫻花。（圖／多扶假期）
多扶假期金緻關西京阪情深深經典日本全程無障礙五日於伏見稻荷大社。（圖／多扶假期）

平溪天燈。（圖／多扶假期）

蹴上鐵道櫻花。（圖／多扶假期）

多扶假期金緻關西京阪情深深經典日本全程無障礙五日於伏見稻荷大社。（圖／多扶假期）

繼獲交通部觀光署「凰金旅程」的認證之後，多扶假期再榮獲媲美台灣旅遊界奧斯卡獎的「金旅獎」殊榮，這真是對多扶假期深耕台灣無障礙旅遊的充分肯定。多扶假期能從全台超過4000家旅行社中脫穎而出，在參選上千條的旅遊行程中，中華民國旅行業品質保障協會又精選了152條【品保優旅選】，多扶假期【台灣輕旅行-漫步杉林溪森林觀星霧峰林家三義木雕2日遊】又是無障礙旅遊組中唯一獲選的行程，實屬難得。

多扶假期除深耕台灣無障礙旅遊，也將服務範圍跨足日本，圓滿完成12/10日本京阪5日無障礙賞楓行，客戶滿意度高達98％。全程使用日本大型無障礙旅遊巴士，總共超過10台輪椅的浩大陣容，在道敦堀、在金閣寺、在清水寺、在花間小路、在嵐山渡月橋、在宇治平等院、在伏見稻荷大社、在大阪城等著名的景點，都是最引人矚目的團隊。5天全程的日本無障礙旅遊巴士司機表示，全團超過10台輪椅，但每次都在20分鐘內完成上下車集合出發的動作，多扶假期是他服務的無障礙團有史以來最準時也最快速的團體。

因為此次出團的成功經驗，多扶假期趁勝出擊推出2023/03/24-28【樂齡樂遊系列】日本賞櫻限定一京阪關西經典櫻花浪漫樂遊五日，針對樂齡族及家庭旅遊，鎖定2024日本賞櫻最佳時機，要帶大家去京阪宇奈賞櫻必去景點，大阪城公園、清水寺、嵐山渡月橋、哲學之道、蹴上鐵道、伏見醍醐寺、宇治平等院、奈良東大寺等，全程大型高級巴士，住宿京都市中心高級旅館，不需更動奔波，2024/1/31前報名，可享早鳥優惠。

多扶假期除經營台灣前往日本旅遊的市場之外，也逐步打開日本及韓國銀髮家庭來台灣旅遊的市場，本月向日本推出「元宵節限定 台灣平溪/十分天燈祭1日遊」行程。平溪十分天燈節被CNN評選為“世界最值得參與的活動”之一，也被Discovery評選為“世界第二大節日”，被國家地理推薦為“世界十大冬季活動”之一，這足見平溪十分天燈節在台灣旅遊市場重要的地位，每年都有數萬名來自世界各地的遊客來到平溪十分一睹奇觀。

多扶假期邀請國內外旅客一起參與2024【元宵期間的感動限定】平溪(2/24)十分(2/17)天燈節~可沿著當地鐵路商店街散步，感受傳統老街風情！全家人一起欣賞夜空中數千顆天燈冉冉升空時的溫暖、祈願與充滿幸福的感動。身障人士、輪椅使用者也能輕鬆參與！並提供大型無障礙旅遊巴士直達會場的限定服務，詳情請洽多扶假期！

更新時間 : 2024-01-03 16:09 GMT+08:00

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