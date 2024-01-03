多扶假期榮獲金旅獎優旅選　京阪無障礙賞楓行客戶滿意度高達98％

繼獲交通部觀光署「凰金旅程」的認證之後，多扶假期再榮獲媲美台灣旅遊界奧斯卡獎的「金旅獎」殊榮，這真是對多扶假期深耕台灣無障礙旅遊的充分肯定。多扶假期能從全台超過4000家旅行社中脫穎而出，在參選上千條的旅遊行程中，中華民國旅行業品質保障協會又精選了152條【品保優旅選】，多扶假期【台灣輕旅行-漫步杉林溪森林觀星霧峰林家三義木雕2日遊】又是無障礙旅遊組中唯一獲選的行程，實屬難得。

多扶假期除深耕台灣無障礙旅遊，也將服務範圍跨足日本，圓滿完成12/10日本京阪5日無障礙賞楓行，客戶滿意度高達98％。全程使用日本大型無障礙旅遊巴士，總共超過10台輪椅的浩大陣容，在道敦堀、在金閣寺、在清水寺、在花間小路、在嵐山渡月橋、在宇治平等院、在伏見稻荷大社、在大阪城等著名的景點，都是最引人矚目的團隊。5天全程的日本無障礙旅遊巴士司機表示，全團超過10台輪椅，但每次都在20分鐘內完成上下車集合出發的動作，多扶假期是他服務的無障礙團有史以來最準時也最快速的團體。

因為此次出團的成功經驗，多扶假期趁勝出擊推出2023/03/24-28【樂齡樂遊系列】日本賞櫻限定一京阪關西經典櫻花浪漫樂遊五日，針對樂齡族及家庭旅遊，鎖定2024日本賞櫻最佳時機，要帶大家去京阪宇奈賞櫻必去景點，大阪城公園、清水寺、嵐山渡月橋、哲學之道、蹴上鐵道、伏見醍醐寺、宇治平等院、奈良東大寺等，全程大型高級巴士，住宿京都市中心高級旅館，不需更動奔波，2024/1/31前報名，可享早鳥優惠。

多扶假期除經營台灣前往日本旅遊的市場之外，也逐步打開日本及韓國銀髮家庭來台灣旅遊的市場，本月向日本推出「元宵節限定 台灣平溪/十分天燈祭1日遊」行程。平溪十分天燈節被CNN評選為“世界最值得參與的活動”之一，也被Discovery評選為“世界第二大節日”，被國家地理推薦為“世界十大冬季活動”之一，這足見平溪十分天燈節在台灣旅遊市場重要的地位，每年都有數萬名來自世界各地的遊客來到平溪十分一睹奇觀。

多扶假期邀請國內外旅客一起參與2024【元宵期間的感動限定】平溪(2/24)十分(2/17)天燈節~可沿著當地鐵路商店街散步，感受傳統老街風情！全家人一起欣賞夜空中數千顆天燈冉冉升空時的溫暖、祈願與充滿幸福的感動。身障人士、輪椅使用者也能輕鬆參與！並提供大型無障礙旅遊巴士直達會場的限定服務，詳情請洽多扶假期！