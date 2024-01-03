Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

六福永續獎開跑 全台國中小生動起來

獎品總值高達50萬，把握機會免費暢遊六福村、關西六福莊、六福萬怡

By 台灣英文新聞
2024/01/03 12:15
圖／六福旅遊集團

圖／六福旅遊集團

近年環境永續議題發燒，六福旅遊集團長期致力環境永續，與莊福文教基金會共同攜手，針對全台國中小學童推動六福永續獎競賽，倡議聯合國永續發展目標SDG15陸域生態保育及維護生物多樣性，提升學童對全球及台灣瀕危保育動物認知，培養孩子尊重生命的態度，並關注環境永續發展議題。

即日起至2024年2月29日止，從3種保育動物：犀牛、熊鷹、長頸鹿擇1說明，以說書表演形式拍攝2-3分鐘的影片介紹動物特徵、習性、生活方式，創意形式不拘，即可免費報名。獎項豐富多元，總值高達50萬元的獎品，除最大獎有機會入住關西六福莊，還有位處四鐵共構的五星級台北六福萬怡酒店，且每位得獎者都能暢遊六福村。

去年六福永續獎首度舉辦，僅開放國小生報名，短短二個月期間，已吸引上百件參獎作品，在各界引頸期盼下，2024年除國小生外，進一步開放國中生參與，為呼應台灣雙語國際教育推廣，特分為中、英文類，並將小學生區分為低、中、高年級組，希望透過更多元的分組，吸引更多參賽者參與動物保育的倡議，喚起師長們關注孩子的永續素養與創新能力。

動物保育人員對地球陸域生態保護和動物園有許多重要貢獻，其中最必要的是擁有尊重動物生命和用心認識、照護每個動物的態度，達成動物、環境與人類的友善關係，進而共創永續美好生活。

更新時間 : 2024-01-03 16:08 GMT+08:00

最受歡迎

【日本石川7.6強震】釀48死 餘震155起 道路崩塌救災困難
【日本石川7.6強震】釀48死 餘震155起 道路崩塌救災困難
2024總統、副總統候選人辯論•分別於12/30、1/1舉行　兩場發言順序已定、分4階段進行
2024總統、副總統候選人辯論•分別於12/30、1/1舉行　兩場發言順序已定、分4階段進行
吃瓜又撲空！D社「元旦情侶」再度從缺　粉絲灌爆留言仍盼不到回應
吃瓜又撲空！D社「元旦情侶」再度從缺　粉絲灌爆留言仍盼不到回應
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議
【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議
2024淡水跨年煙火搶先看！用花火寫故事8篇章曝光 阿給、淡江大橋巨龍煙火超吸睛
2024淡水跨年煙火搶先看！用花火寫故事8篇章曝光 阿給、淡江大橋巨龍煙火超吸睛
「蘋果西打」即起上架販售！桃園市衛生局證實：2號、3號產線查驗過關
「蘋果西打」即起上架販售！桃園市衛生局證實：2號、3號產線查驗過關
【影】正要運送強震物資　日本航空擦撞海上保安廳飛機起火　海保廳5死1重傷
【影】正要運送強震物資　日本航空擦撞海上保安廳飛機起火　海保廳5死1重傷
【更新】台灣43歲前職棒球星張誌家、疑心肌梗塞於中國猝逝　親友證實噩耗、不敢置信
【更新】台灣43歲前職棒球星張誌家、疑心肌梗塞於中國猝逝　親友證實噩耗、不敢置信
日劇《孤獨的美食家》來取景 矢板明夫：台灣篇可能2024初上映
日劇《孤獨的美食家》來取景 矢板明夫：台灣篇可能2024初上映