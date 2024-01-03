常溫年菜熱銷 台北凱達年菜外帶1/24前享早鳥85折

每一年的年夜飯都是家人團聚最期待的幸福時刻，近年來飯店除夕圍爐預定夯，距離春節還有近兩個月的時間，台北凱達大飯店所推出的除夕圍爐已有9成的訂位，相當熱絡，故目前將全力衝刺年菜外帶市場商機，提早推出85折早鳥優惠，８道菜8人份的熱銷常溫年菜套組售價10,888元，於2024/01/24前預訂只要9,255元！此外，還有西式美饌：「爐烤香料雞」、「精燉台塑牛佐食蔬」、「炭烤照燒豬排」..等，每道1,280元起，即可為年節餐桌帶來不一樣的團圓氛圍。

傳承美味的功夫菜的台北凱達大飯店家宴中餐廳冠軍主廚團隊，今年隆重呈獻「龍耀新春年菜組」，道道皆為精選之最，包含了廣受好評的特色美饌：「宮廷花膠佛跳牆」、「避風塘軟殼蝦」、「紅燒虎掌海參」，加上評比奪冠的經典代表作「凱達冠軍豬腳」，以及今年全新推出的豪華創意料理「鮑汁中卷米糕」，以新鮮Q彈的中卷為主角，將燜煮鮑魚的醬汁一同煨煮入味，鮮甜海味與米糕多層次的風味組合，帶給老饕們煥然一新的食感。「龍耀新春年菜組」常溫外帶年菜8大道8人份早鳥優惠只要9,255元，每道皆由主廚團隊除夕當日新鮮現做，澎派佳餚簡單上桌，輕鬆享受與家人們的團聚時刻。

除了常溫年菜外，美味五星美食鮮凍料理更是冰箱不能缺少的方便好選擇，家宴中餐廳推出主廚精選即食料理絕對是春節期間的屯糧首選，高達22款的美味料理，像是滋補養身的「甘蔗麻油雞」、「小清新椒麻雞」、家宴經典美饌「牛三寶」、「黑蒜燒賣」以及「主廚私房滷肉」，最低只要150元起，簡單加熱能讓五星美味還原上桌。任選10樣商品享9折優惠；20樣以上享85折優惠，滿三千元再享免運優惠，必須囤起來！