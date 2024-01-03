【日航撞保安廳飛機釀5死】空服員強烈建議搭機別這樣穿 NG穿著你中幾樣？

昨（2）日傍晚日本航空JAL516航班在降落羽田機場時，撞上海上保安廳代號MA722的飛機，造成海保上5人罹難1人重傷。疫情解封後，面對龐大的報復性出國潮，專家提醒，搭乘飛機時的穿著很重要，穿錯了可能會為你帶來生命危險。

搭乘飛機時不是走時尚伸展台！資深空服員Amy Caris表示，搭飛機時不需要穿著最好、最流行的衣服，而是應該穿些舒適度高、方便伸展的衣服，舒服的衣著也能成為一種時尚。

考量到安檢的便利性、搭機過程的舒適度，很多人出國旅遊時，會選擇穿著棉質或運動布料等舒適的服裝，也會避免配戴過多含有金屬的飾品、髮飾等，除此之外，專家提醒應避免穿著高跟鞋、拖鞋和內搭褲、瑜珈褲等緊身褲，稍有不慎恐危及性命。

高跟鞋：

空服員費Andrea Fischbach表示，基於安全考量，不建議旅客搭乘飛機時穿著高跟鞋，因為當遇到突發狀況，需要使用充氣滑梯逃生時，必須脫掉高跟鞋以免刺破滑梯，此外，逃生、趕飛機或轉機時都相當講求速度，因此高跟鞋是非常不實用的穿著。

內搭褲、瑜珈褲等緊身褲：

根據航空專家Christine Negroni所出著作的書籍《關於世界上最神秘的空難》，她透露，搭乘飛機時她會避免穿著材質為人造纖維的瑜珈褲等褲子，因為當飛機墜毀或機艙著火時，若腿上的內搭褲不幸燃燒起火，會緊緊黏在腿上，造成嚴重傷燙傷，因此建議選穿棉質或天然纖維製成的服裝。

人字拖：

根據CNN （美國有線電視新聞網）航空分析師Mary Schiavo建議，搭機旅遊時應避免穿著人字拖等拖鞋，因為當有遇到意外狀況必須起身逃生時，有可能因不方便奔跑而摔倒，不僅危及自身安全，還可能影響其他同機乘客。

牛仔褲、緊身衣和短褲短裙：

至於其他常見但不建議的穿著還包含牛仔褲、緊身衣和短褲短裙，雖然不會危及性命，但可能會造成身體不適。緊身牛仔褲可能會導致旅客雙腿腫脹，甚至引發腹部脹氣等問題，如果非穿牛仔褲不可的話，則建議穿著有彈性且寬鬆的版型；過緊的衣服會影響到血液迴圈和汗液排出，可能引發抽筋、腫脹，甚至疼痛。

為何不建議穿短褲和短裙呢？因為飛機座椅並沒有定期清潔，上面恐藏有大量細菌，若穿著長褲則可以降低接觸到細菌、髒東西的風險。

此外，由於機艙空間狹小、長時間久坐等因素都會影響血液循環並導致腿部腫脹，有些人會穿上壓力襪，目的是預防深部靜脈血栓 (DVT) 或腿部血栓等，但醫師提醒，壓力襪的材質或透氣度不夠時，易產生皮膚搔癢感，甚至是長疹子，建議每隔一段時間要脫下來透透氣。

醫師表示，如果想預防血栓，多喝水可避免體內血液過黏，起身上個廁所、原地踏踏步等盡可能多活動、舒展身體都可以降低發生率。

除了上述穿著建議，一名資深空服員還建議，於飛機上坐定後，不管任何情況，尤其是當你準備休息、睡覺時切記要繫上安全帶，直到飛機完全停止，且安全帶指示燈熄滅為止，因為你永遠不知道飛行過程中何時會遇到亂流或意外等緊急情況。