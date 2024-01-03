在任僅6月！哈佛校長陷反猶太、抄襲風波辭職

路透社報導，哈佛大學首位非裔、第二位女性校長蓋伊，上任6月不敵反猶太風波、學術抄襲指控，於美東時間2日宣布將辭去校長職務，這也是繼賓州大學，第二位因反猶太風波辭職的長春藤聯盟校長。

去（2023）年10月以巴衝突爆發，美國多所大專院校學生舉行支持巴勒斯坦遊行，引發每年捐款的猶太裔資本家不滿施壓，蓋伊（Claudine Gay）、賓州大學校長馬吉爾（Liz Magill）及麻省理工學院校長科恩布盧斯（Sally Kornbluth）於去年12月5日被美國眾議院專門委員會傳喚至國會聽證會作證，因對於學生是否「反猶太」的提問，主張學生有張言論自由權利而拒絕明確作答，導致外界要求下台，馬吉爾已於12月辭職。

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蓋伊不僅面臨聽證會後的辭職聲浪，近幾個月也身陷幾起學術抄襲的指控。她在一封致哈佛社群的信件指出，做出辭職的決定之艱，難以言喻，但在與哈佛管理層協商後，清楚地認知到自己的辭職符合哈佛最佳利益。

由11名成員組成的哈佛管理機構之一哈佛理事會（Harvard Corporation）在一封電子郵件中表示，成員懷著悲傷的心情接受蓋伊的辭呈，哈佛教務長兼首席學術官（Alan Garber）將接任臨時校長一職。

在聽證會上質問三位校長支持巴勒斯坦的學運人士呼籲「對猶太人進行種族滅絕」，是否違反學校有關騷擾的行為準則的共和黨斯特凡尼克（Elise Stefanik）在ｘ平台上表示，兩個校長下台了，並稱「哈佛知道，但猶太主義抄襲者的校長早該被迫下台，而這只是開始，這將是任何一所大學或學院最大醜聞的開始。」

儘管蓋伊飽受爭議，但哈佛理事會上個月重申，相信蓋伊能帶領學校度過以巴衝突的緊張時期，並指出針對蓋伊學術工作的獨立審查並未發現有不當研究行為。近幾週，該伊提繳了幾份關於引用文章錯誤的更正。

蓋伊是哈佛大學創校388年來首位非裔校長，她在週二的辭職信中也提及自己的受到種族主義的攻擊。包括億萬富豪、對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）在內的批評者認為，蓋伊之所以出任校長一職，並非出於資歷，而是學校意在促進多元化；記者兼研究員魯佛（Christopher Rufo）等右翼人士則慶祝了蓋伊的辭職，稱這是他們瓦解多元化、公平與包容計畫的一次勝利。