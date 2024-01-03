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國防部：2日中國空飄氣球4枚 3枚飛越台灣中部

By 台灣英文新聞－編輯
2024/01/03 10:28
（圖片來源：國防部）

（圖片來源：國防部）

台灣總統大選倒數10天，中國持續以軍事行動騷擾台灣海空域。國防部今（3）日指出，自 2 日上午 6 時至今日上午 6 時，除了偵獲中共軍機、軍艦在台海周邊活動，更偵獲 4 枚空飄氣球，其中 3 枚飛越台灣本島上空。

國防部即時軍事動態指出，過去一日已偵獲中國派出 9 架次軍機、4 艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中2架次軍機逾越海峽中線及其延伸線進入北部及西南空域。

此外，2 日上午8時27分、下午2時53分、3時52分及晚間6時41分偵獲空飄氣球共4枚，逾越海峽中線，分別位於清泉崗西南方約105浬、160浬、159浬及基隆西北方約78浬，高度約1萬2000、1萬8000、2萬2000及2萬4000呎，續向東北飄行，並於 2 日上午10時48分、下午5時18分、晚間7時1分及7時2分消失。

根據國防部所公布的航跡圖，3 枚空飄氣球飛越台灣本島中部上空，其中 2 枚空飄氣球在台灣本島上空消失蹤跡。

另，1架「殲轟7」戰轟機飛越台灣海峽中線北段，短暫進入台灣防空識別區，1架「BZK-005」無人機越過台灣海峽中線南段，進入台灣防空識別區西南空域深處，才又依循相似路線飛返。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

更新時間 : 2024-01-03 16:08 GMT+08:00

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