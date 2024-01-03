2024過年必看！星爺、哥哥「家有囍事4K修復加長版」1/26搶攻賀歲檔期 私藏32年刪減畫面全曝光

周星馳（星爺）的粉絲們看過來，不用再哀號衛視電影台關台後看不到星爺的電影了！正宗香港賀歲喜劇「家有囍事『4K數位修復加長版』」將於1月底、以中、粵語雙版本首度在台上映，導演高志森親自監修、前所未有的4K版本，唯有在台灣戲院大銀幕才得以見證。

1992年推出的「家有囍事」屹立不倒32年，是許多港片迷心中最經典的賀歲喜劇片之一，當年甚至還傳出「半夜搶底片」的社會案件，果然一上映便開出紅盤，以近4900萬港幣總票房（約新台幣1.9億元），刷新當時的香港票房紀錄，更在爛番茄獲得93%、豆瓣電影獲得8.5的全球觀眾高分好評推薦。

該片集結周星馳、張國榮、黃百鳴、張曼玉、吳君如、毛舜筠等榮獲香港金像獎、金馬獎肯定的傳奇天王、天后級巨星共同主演，再加上鬼才喜劇高手高志森執導。這難得一見的頂級卡司組合，如今已經不可能再度出現，甚至連小螢幕都已經很難看到，如今推出全新打造的「4K修復加長版」，打造無法複製的流傳典範。

「家有囍事『4K數位修復加長版』」加入許多刪剪橋段，例如（圖片左起）張國榮、黃百鳴、周星馳絲襪套頭，跟歹徒展開超鬧火拼槍戰。（圖／采昌國際多媒體）

導演高志森在拍攝電影時，採取非常瘋狂誇張的敘事手法，將所有的戲份都推向極端，其中也不乏讓人丈二摸不著頭緒，卻又惹人發噱的難忘橋段，像是周星馳生病時的病名「無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症」、張國榮嬌喊「生孩子太痛了」、張曼玉與周星馳的「巴黎鐵塔反轉再反轉」吻戲、吳君如高歌〈相逢何必曾相識〉，更在華語社會文化中影響深遠，不但成為開玩笑常用的金句，還成為網友盛傳的迷因圖，不僅是星爺代表作之一，也絕對是港片史上經典中的經典。

適逢「家有囍事」上映即將邁入32週年，台灣發行片商這回更「首度」引進本片的「4K數位修復加長版」，不但加入當年被修剪掉的橋段，讓常家三兄弟絲襪套頭，跟歹徒展開超鬧的火拼槍戰，甚至是「有夠沒必要」的爆破場面，都讓本片噴飯程度更升級。

導演高志森更親自監督管理4K調色，讓影像畫面更加細緻鮮明，配合農曆春節即將到來，也讓這部百看不膩、人人傳誦的香港影史最搞笑喜劇，即將在1月26日重磅降臨2024年台灣農曆春節賀歲第一檔。為慶祝此次上映片商還特別製作龍年賀歲版全新海報，力邀全台觀眾進戲院提早賀歲！

欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團與Instagram專頁查詢。

「家有囍事『4K數位修復加長版』」台灣版正式海報。（圖／采昌國際多媒體）