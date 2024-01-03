2023臺灣IPO市場 募資額再創八年新高

2023年全球經濟持續受到地緣政治衝突及主要經濟體利率政策等 之連鎖效應影響，連帶牽動全球IPO市場整體表現。根據PwC Global IPO Watch最近期統計，2023年前三季全球IPO件數為778 件，較2022年前三季的790件略減2%；募資額約982億美 元，較2022年前三季的1,381億元減少29%。

在不穩定的國際局勢中，臺灣資本市場持續展現韌性，相較全球IP O家數與募資額皆呈跌勢，臺灣資本市場逆勢成長，2023年上市 櫃新掛牌家數(含創新板、櫃轉市)共45家，雖較2022年的5 1家略減，但募資金額創下2016年以來新高，達新台幣379億 元(2022年362億元)。其中， 募資額最高者為聯發科子公司達發科技，募資額達89億， 占上市櫃總籌資額24%，其次為募資額為75億元， 由鴻海與裕隆集團合資成立，在創新板成功掛牌的鴻華先進， 兩家合計占總籌資額43%。事實上，集團轉投資公司近年來漸成I PO市場要角，過去三年不只每年穩定雙位數輸出，且前三大IPO 募資額公司，幾乎皆為集團小金雞。

在產業家數方面，生技醫療業的7家居冠，其次為2023年新增的 產業類別綠能環保，計有5家， 同樣屬新增產業類別的數位雲端產業亦有3家成功掛牌。此外，20 23年創新板新增9家掛牌，占上市櫃新掛牌家數20%，亦是20 23年臺灣IPO市場一大亮點。

展望2024年， 資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長徐明釧認為，全球經濟下行風險仍未消除， 但在市場普遍樂觀預期美國升息將接近尾聲以及全球通膨逐漸改善的 跡象下，2024全球IPO市場可望較2023年有更好的表現。在台灣，IPO 市場在證交所與櫃買中心大力推動多層次資本市場架構下， 持續穩定發展、投資人對於新經濟產業之青睞熱度， 可望帶動更多新產業加入臺灣資本市場，以及金管會積極推動ESG 永續資訊揭露接軌國際等正向氛圍下，2024年上市櫃新掛牌家數 可望持續看好。

徐明釧建議，企業若有意進入資本市場，應儘早與會計師及券商討論 IPO時程與策略，以確保在公司治理、ESG與企業策略等各方面 之結合程度及合規度，從而早日實現成功掛牌目標。

2024臺灣IPO市場三大觀察重點

對於2024年臺灣IPO市場走向之預期， 資誠聯合會計師事務所揭露三大關鍵影響 因素：

一、 投資人對創新板生力軍之青睞熱度， 可望驅動創新類型公司進入資本市場

證交所於2023年9月公告放寬創新板相關措施，包括： 刪除創新板公司申請上市時之資本額門檻、 大幅下修自然人投資人之財力證明門檻至200萬元、 下修平均所得門檻至100萬元，有助於持續增加合格投資人戶數。 從2023年11月鴻華先進在創新板掛牌首日成交量及成交值雙創 新高，並以75億募資額位居全市場第二大之表現看來， 創新板合格投資人對資本市場之影響不容小覷。 觀察目前已提出上市櫃申請的41家公司中，即有10家申請創新板 ，顯見創新板對創新類型公司越來越具吸引力。

二、 數位雲端、綠能環保等不同產業加入， 有助臺灣資本市場產業更加多元化

臺灣資本市場長期著重於電子相關產業， 雖然近年來生技醫療產業受益於國家政策之支持， 每年皆有多家生技公司完成IPO，目前掛牌家數為全市場第三大， 僅次於電子零組件業及半導體業，然而， 臺灣資本市場若要吸引更多國際投資人， 產業多元化是重要的必經之路。

為推動新經濟產業進入資本市場， 證交所及櫃買中心於2023年7月新增「數位雲端」、「 綠能環保」、「運動休閒」及「居家生活」等4大產業掛牌類別， 彰顯產業特性，增加可辨認性，以吸引國內外投資者目光。觀察20 23年掛牌的45家中，生技醫療、綠能環保及數位雲端分別有7家 、5家及3家掛牌，而目前已提出上市櫃申請的41家公司中， 計有生技醫療12家、綠能環保3家、數位雲端2家， 隨著新經濟產業之掛牌規模持續增加， 臺灣資本市場多元化亦將逐漸成形。

三、 金管會積極推動ESG永續資訊揭露並持續接軌國 際，有助吸引國際投資人

全球ESG永續議題持續發酵，帶動產業變革與商機， 也高度影響投資人之投資決策。根據PwC於2023年11月發布 的《2023全球投資人調查報告》 (2023 Global Investor Survey)，受訪的投資組合經理、分析師、 投資長等機構投資人表示，對氣候變遷憂心程度明顯增加，從202 2年的22%上升至32%，已與對資安風險的擔憂程度相當， 此外，85%投資人表示，合理確信(reasonable assurance；相當於財務報表審計的水準)可望使其對企業 的永續報告書內容抱持信心。

為確保投資人取得可靠的永續資訊，金 管會於2023年3月發布「上市櫃公司永續發展行動方案」， 其中要求實收資本額20億元以下之上市櫃公司自2025起編製永 續報告書，以持續強化非財務性之資訊揭露。國際永續準則理事會( ISSB)亦於2023年６月公布「國際財務報導準則( IFRS) 永續揭露準則S1/S2」， 提供國際一致適用之永續揭露規範，增加資訊之可比較性。

ESG永續資訊蒐集及揭露之複雜度，並不亞於財務報表， 加上企業必須在有限的時間內產出可靠的資訊， 並即時提供企業主及投資人，這意謂計劃IPO之企業必須針對ES G永續資訊之揭露規定，提前規劃完善的流程及系統， 以滿足主管機關及投資人對永續資訊揭露品質的要求。