新北市春節垃圾收運時程出爐　環保局呼籲民眾即日起開始大掃除

農曆春節即將到來，新北市環保局公布過年期間的垃圾收運規畫，並建議民眾即日起就可開始除舊布新大掃除。

新北環保局公布，113年2月7日（三）原為清潔隊例休，但該日清潔隊員特別加班收運；2月8日（四）小年夜照常收運；2月9日（五）除夕，則自上午提前收運至傍晚6時止；2月10日（六）至12日（一）農曆初一至初三停止收運；2月13日（二）初四，開始恢復正常垃圾收運。



新北市113年春節期間垃圾清運時程表（圖／取自新北市環保局網站）

環保局提醒民眾，為分散清潔隊員收運垃圾以及焚化爐處理垃圾的負荷，即日起就可開始大掃除，勿集中在過年前幾日才開始整理。如有清運廢棄大型家具需求，可撥0800-010-857或各區清潔隊預約專線，提前預約登記以利安排於過年前清運，也提醒民眾切勿隨意棄置或提前搬出，以免觸法；2月3日至2月9日期間停收，僅受理預約過年後之清運。

如有整理出不需使用但外觀良好且功能正常家具或家電，亦可提供環保局「幸福小站」媒合予需要之弱勢家庭，詳情可至「幸福小站」餘裕物資媒合平台查詢。

另外，因考量停收期間民眾仍有倒垃圾需求，新北市特別設置71處定點收運垃圾，詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」網站查詢，務必依規定於開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾。