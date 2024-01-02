【影】羽田機場飛機擦撞起火　日本保安廳機上5人失聯1人受傷　日航乘客全數逃脫

更新時間：2024-01-02 18:16

根據NHK，事發時海上保安廳的飛機正要起飛，機上共有6名機組人員，其中5人目前下落不明，機長則是受傷並已逃脫。

羽田機場表示，日航飛機因無法放下輪胎，因此以機腹著地降落。

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發布時間：2024-01-02 17:40

日本航空（JAL）一架飛機降落於東京羽田機場時，疑因與海上保安廳飛機發生擦撞，於跑道上起火，機上機組人員與乘客已疏散完畢。

從日本NHK在X平台（前身推特）的影片中可見，飛機在著陸時突然冒出火光，火焰自機身下方冒出，連跑道也被點燃，消防單位已派出63台消防車全力滅火中。

報導指出，這架飛機航班編號為JAL516，自北海道新千歲機場出發，降落於東京羽田機場。

路透社報導，該架疑似是與海上保安廳飛機發生擦撞，海上保安廳目前正著手調查。

根據朝日新聞，日航表示，機上載有367名乘客、12名機組人員，已全數撤離。