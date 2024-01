【影】羽田機場飛機擦撞起火　日本保安廳機上5人失聯1人受傷　日航乘客全數逃脫

更新時間:2024-01-02 18:16

根據NHK,事發時海上保安廳的飛機正要起飛,機上共有6名機組人員,其中5人目前下落不明,機長則是受傷並已逃脫。

羽田機場表示,日航飛機因無法放下輪胎,因此以機腹著地降落。

日本航空(JAL)一架飛機降落於東京羽田機場時,疑因與海上保安廳飛機發生擦撞,於跑道上起火,機上機組人員與乘客已疏散完畢。

從日本NHK在X平台(前身推特)的影片中可見,飛機在著陸時突然冒出火光,火焰自機身下方冒出,連跑道也被點燃,消防單位已派出63台消防車全力滅火中。

報導指出,這架飛機航班編號為JAL516,自北海道新千歲機場出發,降落於東京羽田機場。

路透社報導,該架疑似是與海上保安廳飛機發生擦撞,海上保安廳目前正著手調查。

根據朝日新聞,日航表示,機上載有367名乘客、12名機組人員,已全數撤離。

