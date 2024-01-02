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土耳其進口蘋果汁棒麴毒素超標 日本、韓國草莓農藥違規 全數退運銷毀

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/02 17:32
果汁示意圖。（圖／pixabay）

果汁示意圖。（圖／pixabay）

食藥署今（2）日公布最新邊境檢驗不合格名單，1批土耳其進口「非濃縮還原蘋果汁」被檢出棒麴毒素超標。由於棒麴毒素在動物實驗有致癌性，以及可能導致胚胎畸形，醫師提醒，當果汁變色、有霉味或包裝受損就別喝。

根據食藥署今天公布的最新邊境檢驗不合格名單，共有21項檢驗不合格產品，包含印尼辣椒醬和椰子糖塊、中國青椒粉、甜椒粉和胡桃、韓國草莓和葡萄、美國紫妍露、辣椒醬和海鮮調味粉、2批日本草莓、菲律賓調味粉和鮮鳳梨等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

土耳其進口蘋果汁棒麴毒素超標 日本、韓國草莓農藥違規 全數退運銷毀

根據最新邊境檢驗不合格名單，1批土耳其進口「非濃縮還原蘋果汁」被檢出棒麴毒素超標。（圖／食藥署）

其中，1批來自土耳其的「非濃縮還原蘋果汁（NFC CLOUDY APPLE JUICE 10,5-14 BX）」，被檢出棒麴毒素62 微克/公斤超標（棒麴毒素於蘋果汁之限量為50 μg/kg），共1批、4公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，棒麴毒素為黴菌產生的毒素，尤其在水果類，當蘋果在加工製造果汁時，若有過熟、發霉的情形，可能會產生棒麴毒素並帶入果汁中，而棒麴毒素在動物實驗有致癌性、致胚胎畸形性，世界衛生組織轄下國際癌症研究機構（IARC）歸為第3類，對人類的致癌性未知，資料還不夠充分。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海解釋，蘋果、櫻桃、藍莓、香蕉、草莓、葡萄等水果，只要發霉都可能被污染，蘋果是最常被棒麴毒素污染的水果。若在短時間內攝取大量棒麴毒素會引起噁心、嘔吐及腸胃不適等病症。

顏宗海提醒，蘋果汁若顏色改變、出現霉味、超過保存期限或外包裝受損，就避免食用，如過量攝取，可能出現腸胃道不適，動物實驗則發現，出現神經學症狀或引發肺水腫等風險。

至於受台灣人歡迎的進口草莓，這次又攔到3批問題產品，分別為2批自日本進口、1批韓國，都是因為農藥殘留不符規定。林金富表示，韓國進口草莓是近2年來第1次發現有輸入不合格，但日本進口草莓從這個產季（11月開始到隔年3月）已累計5批不合格；去年日本共進口1145批，有21批不合格、不合格率1.83%。

林金富說，因為台灣跟日本對氟尼胺、亞醌蟎等農藥的管制措施不同，因此日本草莓過去屢見不合格，目前在邊境針對日本草莓採取最嚴格的「監視查驗」，也就是100%逐批查驗，從去年6月實施至今年4月30日，這段期間內若違規情形有所增加，會再請日本方面提出說明。

土耳其進口蘋果汁棒麴毒素超標 日本、韓國草莓農藥違規 全數退運銷毀一吉水果有限公司和梅村水菓有限公司進口的日本草莓遭檢出殘留農藥亞醌蟎代謝物超標。（圖／食藥署）

土耳其進口蘋果汁棒麴毒素超標 日本、韓國草莓農藥違規 全數退運銷毀欣隆貿易實業有限公司進口的韓國草莓遭檢出殘留農藥氟尼胺超標。（圖／食藥署）
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