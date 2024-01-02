臺灣集中保管結算所深耕基金市場　2024年起受託辦理基金審查作業

集保結算所受金管會(主管機關)行政委託審查投信事業申報非屬ETF之證券投資信託基金募集案件，訂定「受託辦理境內外基金募集案件審查作業要點」，自2024年1月1日起實施。

近年來境內外基金市場蓬勃發展，境內外基金之檔數已由2016年合計1,766檔(含ETF)增加為2023年11月合計2,012檔，基金總規模由新臺幣5.2兆元大幅成長至10.17兆元，過去3年主管機關受理業者申報(請)基金審查件數(含追加募集案件)合計約300餘件。主管機關考量市場發展及兼顧業者對於審查效率之需求，將基金募集審查案件分階段行政委託予證券周邊單位辦理，並於2023年12月14日修正「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」第3條之1及「境外基金管理辦法」部分條文之相關規定，其中非屬ETF之境內外基金募集申報案件將委託集保結算所辦理審查。

為利業者瞭解未來審查作業之運行方式，證券周邊單位於2023年12月25日共同舉辦說明會，向境內基金業者說明未來基金募集審查機制。第一階段自2024年1月1日起，將委託集保結算所辦理審查投信事業申報投信基金追加募集之7個營業日生效案件、以投資國內為限之12個營業日生效案件(不包括ESG相關主題基金)及申請展延案件，以及前述案件申報生效之撤銷、廢止或變更等事項，並訂定相關申報書格式及書件內容。集保結算所於會中說明作業要點內容、申報書件及送件注意事項，供業者於申報第一階段案件時有所依循。

集保結算所表示，未來將設置專責審查組別及人員，作為業者於送件前及審查過程中之聯繫窗口，俾利審查機制之順利運行，並將延續主管機關現行之審查重點，及兼顧審查作業之效率，參考證券交易所與櫃檯買賣中心現行審查作業方式，新增申報案件檢查表，透過業者於送件前之自行檢核，以提高基金募集審查機制的透明性及可預期性。

集保結算所陳德鄉總經理表示，目前集保結算所於基金市場之服務，包含受理境外基金申報、公告，提供境內外基金交易平台、境內基金無實體登錄、境內基金款項集中清算等服務，並協助主管機關辦理監理數據與風險分析，服務內容已串聯基金市場整體生態圈，提供多元服務面向。本次受主管機關行政委託辦理基金募集審查，將持續遵循主管機關之指導，以全方位以及全視角的服務，作為主管機關、業者、公會以及一般投資者間的橋樑，期提升各參與者運作效率，增進投資人效益，為基金市場提供更完整的服務生態系，進而促進基金市場的健全發展。