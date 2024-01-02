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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超854.62億元

買超聯電12.36萬張最多，另賣超中工2.67萬張最多。

By 台灣英文新聞
2024/01/02 17:26

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/12/25~2023/12/29）外資在集中市場總買進金額為4,059.08億元，總賣出金額為3,204.46億元，買超為854.62億元，另統計自2023年年初至12月29日止，外資總買進金額為21兆2,190.14億元，總賣出金額為20兆9,435.64億元，累計買超為2,754.50億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆649.58億元新台幣，占全體上市股票市值的40.63%，較12月22日的22兆5,201.25億元新台幣，增加5,448.33億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進203,355千股，賣出79,757千股，買超123,598千股。

第二名：友達：買進136,118千股，賣出47,235千股，買超88,883千股。

第三名：群創：買進171,199千股，賣出95,640千股，買超75,559千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：中工：買進37,945千股，賣出64,683千股，賣超26,738千股。

第二名：亞力：買進17,968千股，賣出40,949千股，賣超22,981千股。

第三名：陽明：買進112,670千股，賣出129,712千股，賣超17,042千股。

更新時間 : 2024-01-02 19:03 GMT+08:00

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