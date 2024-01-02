新北攜手在地大學　推動12年一貫跨域免費營隊課程

新北市攜手11所大專校院開設「新北大教育計畫」共 49門跨域學習課程，提供超過1,000個免費名額給境內高中職 、國中及國小學子；系列學習活動主題多元，貫穿12年各學制， 涵蓋了醫生體驗營、人工智慧應用、直播體驗、 寵物鮮食製作等跨域內容。活動相關訊息公告於「 新北市高中與大學共創學習媒合平台/大學資源/大教育(http ://learningcollaboration.org/) 」，歡迎親師生踴躍上網查詢，學習不斷電。

教育局表示，為培育新北多元專業人才，自108年起整合大專校院 專業師資及設備，合作推出「新北大教育計畫」， 不僅讓各學制學習能跨域整合，更貫穿國小、國中、 高中職到大專校院共同推動「12年一貫共創未來人才」理念， 透過教育資源共享，提供新北學子更多適性發展的機會。113年更 推出寒暑假及學期間多元課程活動， 豐富學子學習歷程及體驗試探機會，落實向下紮根， 期待培養更多的頂尖世界人才。

醒吾科技大學校長陳義文表示， 新北市為全臺第一個設立技職科的縣市教育局， 充分展現對技職教育的重視。 新北大教育計畫對準技職教育國際化的趨勢，並結合數位設計系、 表演藝術系、流行音樂創作系及餐旅管理系的專業， 推出創意動畫造型設計、流行音樂新星培育、 寵物鮮食操作等實務課程， 希望能為孩子們開拓更多可能的職涯方向。

面對高齡化社會及大健康產業的發展需求，康寧大學則是開設AI長 照治癒、幼兒相關教育、文創設計及投資理財等相關課程。 校長陳清溪表示，康寧大學為產業導向的教學型大學， 歡迎對健康產業、文創相關及期待財富自由的同學， 踴躍報名相關課程。

龍華科技大學校長葛自祥表示，龍華利用既有豐富師資、 設備及資源辦理寒假營，讓科大為新北師生提供更多元學習機會。 同學們可以接觸到平時較少探究的領域，也能優化學習歷程檔案， 提早發掘自我潛能進行學術與職業試探，讓學習之路更加寬廣。

此外，新北市與國立宜蘭大學成立的新宜聯盟，也推出智能車及3D 列印等五場體驗寒暑假課程， 歡迎有興趣的同學要把握報名時間完成報名。

北大高中國中部朱承恩同學提到，自己曾參加112年度暑假辦理的 汽修體驗課程， 透過體驗課程不僅讓自己對汽車結構有更深入的了解， 也發現在課堂知識可以應用在汽車運作中，113年度非常期待可以 去參加相關試探或體驗課程，讓自己的學習經驗更充實豐富。

教育局表示，新北大教育計畫在與各大專校院的共同努力下， 不僅為學生開啟了一扇探索多元知識的大門， 也為新北教育注入了新活力，提供學生探索不同領域的新機會， 是培養多元人才的重要平台。期待看到更多學生在這些創新課程中， 發掘自己的潛力，成為未來社會的關鍵力量。

華梵大學辦理蠶絲蠟線手環。（圖／新北市教育局）

國立宜蘭大學辦理3D列印-想像力是唯一的侷限。（圖／新北市教育局）

東南科大辦理飛行體驗營。（圖／新北市教育局）