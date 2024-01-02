新北攜手在地大學　推動12年一貫跨域免費營隊課程

新北市攜手11所大專校院開設「新北大教育計畫」共49門跨域學習課程，提供超過1,000個免費名額給境內高中職、國中及國小學子；系列學習活動主題多元，貫穿12年各學制，涵蓋了醫生體驗營、人工智慧應用、直播體驗、寵物鮮食製作等跨域內容。活動相關訊息公告於「新北市高中與大學共創學習媒合平台/大學資源/大教育(http://learningcollaboration.org/)」，歡迎親師生踴躍上網查詢，學習不斷電。
教育局表示，為培育新北多元專業人才，自108年起整合大專校院專業師資及設備，合作推出「新北大教育計畫」，不僅讓各學制學習能跨域整合，更貫穿國小、國中、高中職到大專校院共同推動「12年一貫共創未來人才」理念，透過教育資源共享，提供新北學子更多適性發展的機會。113年更推出寒暑假及學期間多元課程活動，豐富學子學習歷程及體驗試探機會，落實向下紮根，期待培養更多的頂尖世界人才。
醒吾科技大學校長陳義文表示，新北市為全臺第一個設立技職科的縣市教育局，充分展現對技職教育的重視。新北大教育計畫對準技職教育國際化的趨勢，並結合數位設計系、表演藝術系、流行音樂創作系及餐旅管理系的專業，推出創意動畫造型設計、流行音樂新星培育、寵物鮮食操作等實務課程，希望能為孩子們開拓更多可能的職涯方向。
面對高齡化社會及大健康產業的發展需求，康寧大學則是開設AI長照治癒、幼兒相關教育、文創設計及投資理財等相關課程。校長陳清溪表示，康寧大學為產業導向的教學型大學，歡迎對健康產業、文創相關及期待財富自由的同學，踴躍報名相關課程。
龍華科技大學校長葛自祥表示，龍華利用既有豐富師資、設備及資源辦理寒假營，讓科大為新北師生提供更多元學習機會。同學們可以接觸到平時較少探究的領域，也能優化學習歷程檔案，提早發掘自我潛能進行學術與職業試探，讓學習之路更加寬廣。
此外，新北市與國立宜蘭大學成立的新宜聯盟，也推出智能車及3D列印等五場體驗寒暑假課程，歡迎有興趣的同學要把握報名時間完成報名。
北大高中國中部朱承恩同學提到，自己曾參加112年度暑假辦理的汽修體驗課程，透過體驗課程不僅讓自己對汽車結構有更深入的了解，也發現在課堂知識可以應用在汽車運作中，113年度非常期待可以去參加相關試探或體驗課程，讓自己的學習經驗更充實豐富。
教育局表示，新北大教育計畫在與各大專校院的共同努力下，不僅為學生開啟了一扇探索多元知識的大門，也為新北教育注入了新活力，提供學生探索不同領域的新機會，是培養多元人才的重要平台。期待看到更多學生在這些創新課程中，發掘自己的潛力，成為未來社會的關鍵力量。
華梵大學辦理蠶絲蠟線手環。（圖／新北市教育局）
國立宜蘭大學辦理3D列印-想像力是唯一的侷限。（圖／新北市教育局）
東南科大辦理飛行體驗營。（圖／新北市教育局）