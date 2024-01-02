臺灣土地銀行力挺工具機產業　攜手友嘉集團簽署7500萬歐元聯貸案

為支援臺商海外布局，土地銀行統籌主辦工具機產業領頭羊友嘉集團旗下公司MAG IAS GmbH之5年期總金額7,500萬歐元聯貸案，並於今(2024)年1月2日簽署聯合授信合約，其資金用途為償還金融機構負債、充實中期營運週轉金暨開發擔保信用狀，該案不僅完成募集且超額認貸比率達186%，可見銀行團對友嘉集團經營具高度信心。

這次「MAG IAS GmbH之5年期總金額7,500萬歐元聯貸案」由土地銀行擔任統籌主辦銀行，第一銀行為共同主辦銀行，合作金庫銀行、華南銀行、臺灣中小企業銀行、高雄銀行、臺灣銀行、彰化銀行、板信銀行等行庫共同參與，且超額認貸比率高達186%，顯見各行庫鼎力支持友嘉集團的海外布局，亦贊同其長期務實經營之理念。

友嘉集團為全球前三大CNC工具機集團，近年透過併購日本、美國、德國等30餘家工具機與設備製造廠提升相關生產技術，並擴大產品線與營業規模，目前友嘉集團工具機事業群共有37個工具機品牌、50個生產基地，分布於全球十大機械製造國。

而MAG IAS GmbH為友嘉集團旗下公司，專注汽車產業的領先工具機生產，其客戶涵蓋全球知名汽車大廠，如賓士、BMW、勞斯萊斯、福斯、奧迪、通用、福特、豐田、日產、一汽大眾等。隨市場及產業變化，MAG IAS GmbH透過產品創新及產品整合策略積極配合未來市場需求，並持續提升其專業技術能力，使現有產品快速適應未來汽車產業新環境，並利用其高端技術充分應用至其他產業領域，如發動機產業、高端賽車市場、電動車、能源車、航太、醫療、檢測設備、智能製造、自動化系統等。此外，隨友嘉併購MAG IAS GmbH以來，雙方打造緊密合作關係，在採購、生產和技術方面皆獲得良好協同效應，其營運發展可望受惠。

除這次的MAG IAS GmbH聯貸案以外，土地銀行在董事長謝娟娟帶領下，持續拓展聯貸市場。同時，因應授信均衡化策略，土地銀行朝各產業、集團、地區以及分行產品組合（Portfolio）全面分散方向發展，不僅與循環經濟、綠色能源產業之龍頭企業簽訂授信合約，土地銀行亦鼎力支持臺商於全球經貿環境布局。

土地銀行長期以全方位優質金融角色協助企業打造新世代獲利核心，除滿足臺商企業海外併購之資金需求，土地銀行亦運用金融專業攜手臺商打造上下游產業鏈王國，共同建置企業與客戶、員工共好的營運模式，成就臺灣各產業的隱形冠軍。