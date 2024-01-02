臺灣證券交易所：2023年臺股揚眉兔氣　欣欣向龍

2023年集中市場價量表現及籌資活動俱佳，投資人參與熱度空前，同時也揮別了2020-2022年連續三年的外資賣超。發行市場在高利率環境下充分發揮籌資機能，力挺實體經濟發展，帶動IPO成績再創新猷。另外在臺股亮眼表現助攻下，證券商獲利及證交稅也同步成長，推升國家經濟表現，2,350萬人口的臺灣，已經是全球第21大經濟體，國家的總體競爭力，躍升到全球第6名。回顧2023年集中市場亮點如下：

臺股指數表現僅次於日本 成交值創歷史次高

在地緣政治紛擾及主要央行維持高利率環境下，臺股憑藉穩健基本面、良好公司治理，加上產業相關題材帶動，加權股價指數表現優異，2023年底收盤指數為17,930.81點，漲幅26.8%，位居亞洲第二，並相較美國道瓊、S&P 500、英國FTSE、德國DAX及法國CAC指數漲幅領先。2023年臺股市值達到56.84兆元，相較於2022年成長28.4%，並較十年前成長1.3倍。

依據WFE統計，2023年1-10月全體會員合計成交值較前一年度下滑13.4%；相較於國際市場呈現衰退，臺股成交值逆勢成長12.8%，創下67.21兆元的優異表現，日均成交值2,812億元，更較前一年度增加16.1%，股票成交值周轉率亦高達121.2%，相較於十年前，2023年成交值及日均值皆成長約2.5倍。此外，代表散戶動向的「融資餘額」不斷增溫，融資餘額較2022年底大增815億元至2,480億元，顯示投資人對市場走勢樂觀預期。

國內投資人參與空前 外資終結連三年賣超

截至去年底，投資人開戶人數達1,251萬人，53%民眾持有交易帳戶，其中20-30歲的開戶人口也已突破該年齡層的5成，整體市場有交易人數更達到564萬人的歷來新高，與2013年相比，2023年開戶人數及有交易人數大幅增加324萬人及269萬人，落實普惠金融之成效卓著。另外，年輕族群參與提升，也同步帶動零股、定期定額及ETF成交值皆創新高。其中，盤中零股成交值自實施以來增加15倍，而2023年1-11月定期定額投資金額已達864億元，相較前一年度同期成長近5成。

2023年隨著證交所海外實體引資重啟，我國資本市場的國際能見度也持續提升，相對2020年至2022年連續三年外資賣超，2023年國際資金已明顯回流，尤其在11-12月之間，外資大幅買超逾4,200億元，全年度呈現淨買超2,754億元。

在創新板合格投資人方面，藉由多重管道持續推廣，截至2023年11月底已達25.3萬人，較2022年大幅成長1.3倍，為創新板流動性奠定穩固基礎。

臺股活絡帶動證券商獲利 挹注國庫稅收再締佳績

臺股價量齊揚，也帶動業者獲利提升，並為國庫挹注豐厚收入。截至11月底全體證券商稅後淨利621.31億元，較2022年同期成長78.94%；前11月證交稅達1,776億元，僅次於2021年，成為歷年同期第二高。

IPO籌資續創新高 厚植產業多元發展實力

2023年國際IPO活動相較前一年度放緩，依據WFE統計，2023年1-10月全體會員合計IPO家數及籌資金額分別下滑18.4%及61.2%。然而，證交所持續優化國內籌資環境、拓展資本市場能見度，並積極開拓及穩固IPO案源，2023年IPO家數及金額呈現逆勢成長，送件家數共計42家，為近10年以來新高，掛牌家數28家亦為近5年最高，全年度IPO籌資金額達337.6億元，再度突破歷史新高。

其中，創新板2023年共有14家申請送件，較2022年8家幾近2倍成長，迄今已有10家公司掛牌，產業涵蓋數位雲端、綠能環保、生技醫療及電動車等，整體市值突破1,500億元。同時，在產業類別調整、創新板條件鬆綁及強化生技產業發展策略的帶動下，多元化產業成效顯現，新經濟市值突破1兆元，占比已達1.8%；生技產業市值則突破4,800億元，占比為0.85%，若加計申請中公司則已超越5千億元目標。

上市公司營運穩健 發放高額現金股利

過去一年，隨著歐美央行升息抑制消費及投資需求，加上部分國家經濟復甦不如預期，我國出口雖呈現衰退，然上市公司的營收、獲利仍屬相對穩健。2023年1至11月全體上市公司營收總計33.68兆元，前三季稅前淨利2.76兆元，預期隨著出口復甦，上市公司營運成長、獲利將恢復以往的成長動能。

在營收獲利相對穩健下，上市公司也積極回饋股東，以所屬年度為2022年的現金股利來看，上市公司共發放1.9兆元，為歷史次高的水準。

亞洲公司治理評鑑 再創第三歷來佳績

上市公司在公司治理及永續發展持續精進，也深獲國際肯定。依據亞洲公司治理協會(ACGA)最新公布之「CG Watch 2023」，臺灣在亞洲12個國家之公司治理排名與新加坡並列第三，僅次於澳洲、日本，為歷年來最佳成績，且評比分數自2013年主管機關發布公司治理藍圖以來呈現逐年進步，顯示在主管機關政策領導下，我國在公司治理的進展深受國際肯定。

整體而言，臺灣資本市場在2023年揚眉兔氣，成績亮眼，在步入龍年之際，我們也期許未來一年股市能欣欣向榮(龍)。展望2024年，面臨地緣政治紛擾及國際經濟復甦不確定，未來企業營運仍面臨諸多挑戰。在高利率環境下，如何與全球競逐資金，充分扮演企業籌資夥伴，同時協助企業迎戰國際碳關稅及永續浪潮，亦是證交所正積極因應的課題。新的一年，證交所將持續厚實臺灣資本市場競爭力，吸引更多國內外投資，為臺灣經濟創造充足的創新與成長動能。