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龍來長榮　新春好禮龍厚禮

By 台灣英文新聞
2024/01/02 17:13
長榮酒店推年味好禮（圖／長榮酒店）
（圖／長榮酒店）

長榮酒店推年味好禮（圖／長榮酒店）

（圖／長榮酒店）

過完農曆冬至，將喜迎龍年新春假期！全台長榮酒店已備妥豐盛熱鬧年味及豐厚好禮，熱情款待春節來店的貴客，一起龍騰四海，福運綿綿！

新春好禮獎不完

除夕～初四預訂長榮桂冠酒店（台中）春節住房專案，贈送超萌恐龍撲克牌、專屬夾腳拖及台中必買排隊名產蜜麻花等多項好禮；除夕～初三入住長榮文苑酒店（嘉義），每房贈送祥龍獻瑞禮盒一組，品嚐在地好滋味，內含新寶珍蒜頭餅及阿里山茗茶包等；台糖長榮酒店（台南）為祝賀春節期間下榻的旅人新春愉快，凡住房可獲贈象徵吉祥如意的台糖蝴蝶蘭以及在地名產虱目魚餅小點心，祝福旅客榮華富貴迎新年。

財運福氣滾滾來

除夕到初三入住長榮鳳凰酒店（礁溪）「龍來住鳳凰」住房專案套房，每房贈送一瓶精選紅酒外，再加贈可在館內消費使用的鳳凰幣。另再加碼除夕至初四期間入住房客可憑房卡索取代幣，得於館內市集免費兌換在地特色小吃及參加闖關遊戲，熱鬧龍年，福運亨通一整年。【安全誠無價 酒後找代駕】

長榮桂冠酒店（基隆）加碼龍年禮遇，和享譽超過一甲子的當地傳統糕餅店合作，邀您品嚐純手工製作的古早味零食－巧果，還可參加館內舉辦轉好運扭蛋活動，獎項包括超吸睛洪易大師出品的小金龍魚藝術禮盒，寓意一整年福氣安康，陶瓷擺飾精緻討喜值得收藏。

走春行程可避開車潮至北部賞櫻，長榮桂冠酒店（台北），除夕至初三高級客房5,500元起含早餐（即日起至2024/1/8前預訂享早鳥價約52折）；春節期間更多住宿優惠方案，詳情請瀏覽長榮酒店官網或洽詢各酒店服務專線，官網訂房並加購高鐵車票，享對號座全額票價八折優惠。

更新時間 : 2024-01-02 19:03 GMT+08:00

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