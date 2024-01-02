富邦產險與台灣大哥大試辦創新型保險服務　首例獲金管會核准

為打造多元與便利的投保服務，富邦產險攜手台灣大哥大規劃推出「 一站式」投保創新服務，透過台灣大客服App即可網路投保旅平險 與不便險、登山險及海域險，並獲得金管會核准業務試辦， 此為業界首例獲得核准之產險與電信公司試辦創新保險服務， 創下異業合作里程碑！

因應金融科技之快速發展，金管會於10月開放「 保險業辦理電子商務應注意事項」及「 異業合作推廣保險業務應注意事項」等法規，鼓勵保險業與「 大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊業務」 等金融科技業者合作，富邦產險與台灣大哥大率先積極響應申請， 規劃推出創新型保險網路投保服務。

富邦產險表示，過去民眾只能透過保險公司、 保險經紀人或保險代理人購買保險， 本次富邦產險攜手台灣大哥大打造創新型保險服務， 將網路投保旅平險流程與台灣大客服App整合， 客戶出國前至台灣大客服App申辦漫遊後，即可同時加購旅平險， App中提供承保內容，在輸入保險額度試算方案保費後， 更可經客戶同意後直接帶入部份資訊，省去重複輸入資料時間， 還可將保費合併電信帳單，無須再填寫信用卡資料， 網路投保旅平險方便快速又直覺。

此外，呼應近年行政院之向山致敬、向海致敬政策， 富邦產險也持續加強推廣新興風險之保險商品，如登山險及海域險， 經客戶同意後，台灣大哥大將在高山登山口、海域等區域， 發送簡訊提醒安全注意，並可透過簡訊連結至台灣大客服App登入 ，即可快速投保登山險或海域險，並將保費合併電信帳單， 降低戶外活動帶來的風險。

富邦產險提醒民眾， 出國旅遊可投保旅平險及不便險保障自己的權益，如遇到班機延誤、 行李延誤等狀況，務必記得保持冷靜，並取得相關證明文件， 詳閱保單條款及確認能否申請理賠；而參加登山、海域活動時， 除了事前對地形、海象、氣溫變化及隨身裝備做好準備外， 選擇合適的保險即可將風險轉嫁給保險公司， 降低不幸發生意外時所造成的衝擊及遺憾，欲了解相關資訊， 可至富邦產險官網查詢。

富邦產險「海外旅平險+不便險」參考網址：

https://www.fubon.com/ insurance/b2c/content/prod_ travel/index.html

富邦產險「登山綜合保險」參考網址：

https://www.fubon.com/ insurance/b2c/content/ climbing_insurance/index.html

富邦產險「海域綜合保險」參考網址：

https://www.fubon.com/ insurance/b2c/content/marine_ activity/index.html