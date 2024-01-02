富邦產險與台灣大哥大試辦創新型保險服務　首例獲金管會核准

為打造多元與便利的投保服務，富邦產險攜手台灣大哥大規劃推出「一站式」投保創新服務，透過台灣大客服App即可網路投保旅平險與不便險、登山險及海域險，並獲得金管會核准業務試辦，此為業界首例獲得核准之產險與電信公司試辦創新保險服務，創下異業合作里程碑！
因應金融科技之快速發展，金管會於10月開放「保險業辦理電子商務應注意事項」及「異業合作推廣保險業務應注意事項」等法規，鼓勵保險業與「大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊業務」等金融科技業者合作，富邦產險與台灣大哥大率先積極響應申請，規劃推出創新型保險網路投保服務。
富邦產險表示，過去民眾只能透過保險公司、保險經紀人或保險代理人購買保險，本次富邦產險攜手台灣大哥大打造創新型保險服務，將網路投保旅平險流程與台灣大客服App整合，客戶出國前至台灣大客服App申辦漫遊後，即可同時加購旅平險，App中提供承保內容，在輸入保險額度試算方案保費後，更可經客戶同意後直接帶入部份資訊，省去重複輸入資料時間，還可將保費合併電信帳單，無須再填寫信用卡資料，網路投保旅平險方便快速又直覺。
此外，呼應近年行政院之向山致敬、向海致敬政策，富邦產險也持續加強推廣新興風險之保險商品，如登山險及海域險，經客戶同意後，台灣大哥大將在高山登山口、海域等區域，發送簡訊提醒安全注意，並可透過簡訊連結至台灣大客服App登入，即可快速投保登山險或海域險，並將保費合併電信帳單，降低戶外活動帶來的風險。
富邦產險提醒民眾，出國旅遊可投保旅平險及不便險保障自己的權益，如遇到班機延誤、行李延誤等狀況，務必記得保持冷靜，並取得相關證明文件，詳閱保單條款及確認能否申請理賠；而參加登山、海域活動時，除了事前對地形、海象、氣溫變化及隨身裝備做好準備外，選擇合適的保險即可將風險轉嫁給保險公司，降低不幸發生意外時所造成的衝擊及遺憾，欲了解相關資訊，可至富邦產險官網查詢。
富邦產險「海外旅平險+不便險」參考網址：
https://www.fubon.com/insurance/b2c/content/prod_travel/index.html
富邦產險「登山綜合保險」參考網址：
https://www.fubon.com/insurance/b2c/content/climbing_insurance/index.html
富邦產險「海域綜合保險」參考網址：
https://www.fubon.com/insurance/b2c/content/marine_activity/index.html