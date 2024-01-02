「我終於有檯燈可以亮亮的寫作業了」　許潮英基金會與康舒助弱勢兒少圓夢

許潮英社福基金會結合淡水在地康舒科技， 響應新北市好日子愛心大平台， 於去年12月間先收集北海岸社福中心所服務弱勢兒少的心願單， 再根據心願單一一採購物品，於過年前夕送給小朋友。 有小朋友收到夢寐以求的樂高積木，興奮地跳起來。 另有位單親小孩收到檯燈，開心的寫下感恩卡：「 我終於有檯燈可以亮亮的寫作業了！」 讓基金會總幹事王如芬等人潤濕了眼眶。

許潮英社會福利慈善事業基金會創立於民國89年， 為紀念金仁寶集團創辦人許潮英先生而成立。 康舒科技工廠則為集團旗下公司，設址於淡水地區， 曾於去年兒童節前夕共同捐贈100份文具禮盒給北海岸孩童。 去年聖誕節前夕，康舒科技員工再度發起要扮演聖誕老公公， 以滿足孩子的願望，於是透過基金會與北海岸社福中心聯繫， 先行調查每位孩子所想要的禮物。

基金會總幹事王如芬表示，許潮英社福基金會董事長蔡麗珠曾說：「 貧窮不應該阻擋孩子快樂的成長以及學習才藝的機會！」 基金會長期關懷弱勢兒少，支持圓夢飛翔計畫或獎助學金， 每年造福12,000位孩子。感謝社工協助調查， 孩子的心願包含書包、文具、棒球、衣物、投籃機等。

今年就讀小六的小旭，媽媽因為躁鬱症，白天在醫院日照病房就醫， 僅能從事臨時工，他在心願單上寫著：「希望有溫暖的衣服， 因為我還沒有冬季校服以外的衣褲。」 結果獲得了3大包衣物和外套。阿宏「想要樂高積木， 因為現在的積木是阿姨小時候留下的，經常會割到手。」 當他收到一大盒樂高積木，開心地跳起來。

北海岸社福中心主任羅惠玲表示，最感人的是小塘， 他媽媽單親撫養5名年幼子女，因家裡照明不足，希望有個檯燈， 當他收到圓夢禮物時，開心的回報感恩卡：「 我終於可以亮亮的寫作業了！」 讓社工和基金會及康舒科技員工都很感動。