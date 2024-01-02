龍年春節年菜開賣 雲朗觀光集團年菜早鳥優惠

迎新春慶團圓的時節將近，雲朗觀光集團旗下各飯店推出外帶年菜及春節禮盒，搶攻年節的圍爐及送禮市場。蟬聯六屆米其林三星粵菜餐廳「頤宮」的君品酒店主打精緻手路菜，獻上多款手工外帶年菜，在家也能享用米其林三星佳餚。而翰品酒店新莊、花蓮、高雄與兆品酒店台中、嘉義則推出豐富多樣的單點佳餚和六人份套餐供消費者選擇，其中翰品酒店高雄更是鎖定圍爐多樣化需求，祭出「究極海陸雙人盛合鍋」的雙人套餐選項。春節期間拜年禮俗不可少，雲朗觀光線上購物平台推新年限定禮盒，從新春茶食、人氣港點、頂級雞湯到精美XO醬禮盒，更祭出單筆滿3,000元免運費的優惠。
今年君品酒店再次推出三款萬元起跳的粵式高檔年菜「頤宮富貴大盆菜」、「頤宮官燕福滿堂」、「頤宮明火雞粥燉花膠」，集結各式頂級食材於料理中，像是吉品三頭鮑、北海道48頭刺參、3頭野生花膠、印尼官燕等，讓民眾在家便能輕鬆品嘗到米其林三星的美味。同時，也替小家庭的圍爐專門設計了精緻的「五人套餐」組合，每套售價6,888元，套餐內 含各大經典功夫菜，有極品福滿堂、豉油皇土雞、糖醋魚、筍乾扣元寶及金沙焗明蝦。而廣受消費者喜愛的「君品大四喜」，集結各種中式美饌，以廣東、台灣、上海及原住民四組風味，端出共20道精緻開胃小菜，每組要價9,888元，菜色豐富多變，滿足各種口味需求，道道皆驚豔美味!
在年節送禮方面，君品酒店規劃推出了頤宮必點的招牌點心「頤宮酥皮焗叉燒包禮盒」以及兩款年年熱銷的頂級常溫雞湯禮盒「黃金蟲草鮑魚雞湯」、「養生珍菇燉全雞盅」。被老饕們稱作不吃會流淚的酥皮焗叉燒包，經過11道繁複手續製作，表皮金黃酥脆，搭配微鹹軟嫩的叉燒內餡，一咬下便爆漿湧出，禮盒為六入一組，新春售價2,000元。春節圍爐必備的經典燉品「黃金蟲草鮑魚雞湯」常溫禮盒，嚴選台灣烏骨雞及古老珍貴黃金蟲草進行燉煮，並加入鮑魚等多種珍貴食材，肉質軟嫩入口即化，雞湯鮮甜爽口。「養生珍菇燉全雞盅」禮盒以人蔘、銀耳及多種菇類加上整隻台灣土雞共同熬煮，湯頭融合食材精華，除湯色清潤帶來鮮美滋味，同時可養生滋補，為圍爐進補的首選，禮盒售價為1,580元及1,380元，即日起至明年1月31日前皆可接受預訂。
翰品酒店新莊設計出六人份的年菜組合，成套售價7,888元，豐富的年菜組合包含滿漢吉祥大拼盤(蜜香棗花、辣子蝦滑骨、蒜香松阪豬、掛爐燒鵝)、鮑魚發財手、豉油皇富貴雞、富貴開門紅蒸鮮魚、港式珍味燴芥菜、BBQ炭烤蝦皇、御膳干貝佛跳牆、臘味紙包荷葉飯；翰品酒店花蓮強打不到萬元即可品嘗澎湃的圍爐合菜，份量為六人份，合菜內容為龍年大發六喜拼(酒香烏魚子、煙燻鴨胸、枸杞紅棗醉蝦、香油海蜇、和風冰卷、南洋風九孔)、鳳油蒸龍蝦粄條、金湯干貝佛跳牆、樹子玉露紅雞母、羅漢紅燒扒元蹄、臘味鰻魚糯米飯、瑤柱菌菇燉雞湯，還加碼推出三道單點佳餚，明爐烤鴨、藥膳醉雞及無錫香蔥骨，為消費者圍爐暖心加菜。
而翰品酒店高雄推出多道單點式經典冷盤、主廚大菜和六人份套餐，成套售價為7,280元，而單點的部分，最低售價自280元起。套餐內容為烏魚子滿福盤(烏魚子、牛腱、油雞、燒鴨、海蜇、叉燒)、金針雲耳蒸龍虎斑、茄汁烹大蝦、巴西蘑菇干貝鮑魚燉雞、古早味紅蟳米糕、龍眼蜜芋泥及蛋塔，凡下訂年菜套餐即贈龍虎斑XO醬一瓶。此外，為滿足小家庭年夜飯的需求，還推出「究極海陸雙人盛合鍋」，暖心價2,880元即可享用Prime無骨牛小排、生食級干貝等高級食材，為民眾準備豪華豐盛的滿『翰』全席。
除了外帶年菜之外，翰品酒店高雄還貼心為走春拜年的民眾，設計出多款送禮自用兩相宜的禮盒，其中有象徵步步「高」升的精裝臘味蘿蔔糕禮盒，臘味蘿蔔糕以在來米搭配新鮮白蘿蔔，加入臘肉、臘腸、櫻花蝦提鮮，綿密口感中可品嘗到鹹香臘腸及淡雅海鮮滋味，新春暖心價每組為480元。XO醬禮盒組則研發出三款不同的風味，龍虎斑XO醬、干貝XO醬及堅果XO醬，選擇多樣且滋味獨具，均一價為每組兩入共900元，若明年1月10日前預訂，全品項皆可享95折的優惠。
兆品酒店台中主打不到5,000元即可享飯店主廚特製的豐盛年菜組合，六人份的年菜組合以櫻花鰻魚糯米蒸為主食，搭配多道海陸佳餚，有經典的兆品佛跳牆及亦稱「皇帝魚」的酒香松阪鱘龍魚等珍稀料理，外帶年菜限量200套組，早鳥優惠價僅到明年1月15日；而兆品酒店嘉義則祭出新年特惠價6,880元的年菜外帶套餐，一套為六人份，菜色從冷盤、主菜、燉品到甜點，相當齊全，讓消費者在家也能品嘗到烏魚子大拼盤、鮑魚蔘棗燉烏雞、臘味櫻花蝦米糕、避風塘海大蝦、蜜汁彩蔬雪花排、涼瓜生猛鮮石斑、黃金流沙包。若想為年菜加菜，兆品酒店嘉義也貼心的準備了多樣的山珍海味，供消費者作單點加菜的選擇。
為歡慶新年，雲朗觀光自1月3日至2月15日在雲朗選物上推出一系列的新春茶食禮盒，特選君品御用四款茶包，一次就能品味台灣四種道地茶葉，搭配不同的東方甜點，各別為牛軋糖茶食組、南棗核桃糕茶食組、瓦煎燒茶食組及四重奏綜合茶食組(含牛軋糖、南棗核桃糕、新年瓦煎燒及君品茶包)，並且祭出新春折扣7折到8折不等的優惠，不到千元便可以購入質感年節禮盒，還加碼送上滿3,000元即享免運的活動，民眾不妨把握難得的新春好康，一起吃甜甜過好年。