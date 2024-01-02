龍年春節年菜開賣 雲朗觀光集團年菜早鳥優惠

迎新春慶團圓的時節將近， 雲朗觀光集團旗下各飯店推出外帶年菜及春節禮盒， 搶攻年節的圍爐及送禮市場。蟬聯六屆米其林三星粵菜餐廳「頤宮」 的君品酒店主打精緻手路菜，獻上多款手工外帶年菜， 在家也能享用米其林三星佳餚。而翰品酒店新莊、花蓮、 高雄與兆品酒店台中、 嘉義則推出豐富多樣的單點佳餚和六人份套餐供消費者選擇， 其中翰品酒店高雄更是鎖定圍爐多樣化需求，祭出「 究極海陸雙人盛合鍋」的雙人套餐選項。春節期間拜年禮俗不可少， 雲朗觀光線上購物平台推新年限定禮盒，從新春茶食、人氣港點、 頂級雞湯到精美XO醬禮盒，更祭出單筆滿3,000元免運費的優 惠。

今年君品酒店再次推出三款萬元起跳的粵式高檔年菜「 頤宮富貴大盆菜」、「頤宮官燕福滿堂」、「頤宮明火雞粥燉花膠」 ，集結各式頂級食材於料理中，像是吉品三頭鮑、北海道48頭刺參 、3頭野生花膠、印尼官燕等， 讓民眾在家便能輕鬆品嘗到米其林三星的美味。同時， 也替小家庭的圍爐專門設計了精緻的「五人套餐」組合，每套售價6 ,888元，套餐內 含各大經典功夫菜，有極品福滿堂、豉油皇土雞、糖醋魚、 筍乾扣元寶及金沙焗明蝦。而廣受消費者喜愛的「君品大四喜」， 集結各種中式美饌，以廣東、台灣、上海及原住民四組風味，端出共 20道精緻開胃小菜，每組要價9,888元，菜色豐富多變， 滿足各種口味需求，道道皆驚豔美味!

在年節送禮方面，君品酒店規劃推出了頤宮必點的招牌點心「 頤宮酥皮焗叉燒包禮盒」以及兩款年年熱銷的頂級常溫雞湯禮盒「 黃金蟲草鮑魚雞湯」、「養生珍菇燉全雞盅」。 被老饕們稱作不吃會流淚的酥皮焗叉燒包，經過11道繁複手續製作 ，表皮金黃酥脆，搭配微鹹軟嫩的叉燒內餡，一咬下便爆漿湧出， 禮盒為六入一組，新春售價2,000元。 春節圍爐必備的經典燉品「黃金蟲草鮑魚雞湯」常溫禮盒， 嚴選台灣烏骨雞及古老珍貴黃金蟲草進行燉煮， 並加入鮑魚等多種珍貴食材，肉質軟嫩入口即化，雞湯鮮甜爽口。「 養生珍菇燉全雞盅」禮盒以人蔘、 銀耳及多種菇類加上整隻台灣土雞共同熬煮，湯頭融合食材精華， 除湯色清潤帶來鮮美滋味，同時可養生滋補，為圍爐進補的首選， 禮盒售價為1,580元及1,380元，即日起至明年1月31日 前皆可接受預訂。

翰品酒店新莊設計出六人份的年菜組合，成套售價7,888元， 豐富的年菜組合包含滿漢吉祥大拼盤(蜜香棗花、辣子蝦滑骨、 蒜香松阪豬、掛爐燒鵝)、鮑魚發財手、豉油皇富貴雞、 富貴開門紅蒸鮮魚、港式珍味燴芥菜、BBQ炭烤蝦皇、 御膳干貝佛跳牆、臘味紙包荷葉飯； 翰品酒店花蓮強打不到萬元即可品嘗澎湃的圍爐合菜， 份量為六人份，合菜內容為龍年大發六喜拼(酒香烏魚子、 煙燻鴨胸、枸杞紅棗醉蝦、香油海蜇、和風冰卷、南洋風九孔)、 鳳油蒸龍蝦粄條、金湯干貝佛跳牆、樹子玉露紅雞母、 羅漢紅燒扒元蹄、臘味鰻魚糯米飯、瑤柱菌菇燉雞湯， 還加碼推出三道單點佳餚，明爐烤鴨、藥膳醉雞及無錫香蔥骨， 為消費者圍爐暖心加菜。

而翰品酒店高雄推出多道單點式經典冷盤、主廚大菜和六人份套餐， 成套售價為7,280元，而單點的部分，最低售價自280元起。 套餐內容為烏魚子滿福盤(烏魚子、牛腱、油雞、燒鴨、海蜇、叉燒 )、金針雲耳蒸龍虎斑、茄汁烹大蝦、巴西蘑菇干貝鮑魚燉雞、 古早味紅蟳米糕、龍眼蜜芋泥及蛋塔，凡下訂年菜套餐即贈龍虎斑X O醬一瓶。此外，為滿足小家庭年夜飯的需求，還推出「 究極海陸雙人盛合鍋」，暖心價2,880元即可享用Prime無 骨牛小排、生食級干貝等高級食材，為民眾準備豪華豐盛的滿『翰』 全席。

除了外帶年菜之外，翰品酒店高雄還貼心為走春拜年的民眾， 設計出多款送禮自用兩相宜的禮盒，其中有象徵步步「高」 升的精裝臘味蘿蔔糕禮盒，臘味蘿蔔糕以在來米搭配新鮮白蘿蔔， 加入臘肉、臘腸、櫻花蝦提鮮， 綿密口感中可品嘗到鹹香臘腸及淡雅海鮮滋味，新春暖心價每組為4 80元。XO醬禮盒組則研發出三款不同的風味，龍虎斑XO醬、 干貝XO醬及堅果XO醬，選擇多樣且滋味獨具， 均一價為每組兩入共900元，若明年1月10日前預訂， 全品項皆可享95折的優惠。

兆品酒店台中主打不到5,000元即可享飯店主廚特製的豐盛年菜 組合，六人份的年菜組合以櫻花鰻魚糯米蒸為主食， 搭配多道海陸佳餚，有經典的兆品佛跳牆及亦稱「皇帝魚」 的酒香松阪鱘龍魚等珍稀料理，外帶年菜限量200套組， 早鳥優惠價僅到明年1月15日；而兆品酒店嘉義則祭出新年特惠價 6,880元的年菜外帶套餐，一套為六人份，菜色從冷盤、主菜、 燉品到甜點，相當齊全，讓消費者在家也能品嘗到烏魚子大拼盤、 鮑魚蔘棗燉烏雞、臘味櫻花蝦米糕、避風塘海大蝦、 蜜汁彩蔬雪花排、涼瓜生猛鮮石斑、黃金流沙包。若想為年菜加菜， 兆品酒店嘉義也貼心的準備了多樣的山珍海味， 供消費者作單點加菜的選擇。

為歡慶新年，雲朗觀光自1月3日至2月15日在雲朗選物上推出一 系列的新春茶食禮盒，特選君品御用四款茶包， 一次就能品味台灣四種道地茶葉，搭配不同的東方甜點， 各別為牛軋糖茶食組、南棗核桃糕茶食組、 瓦煎燒茶食組及四重奏綜合茶食組(含牛軋糖、南棗核桃糕、 新年瓦煎燒及君品茶包)，並且祭出新春折扣7折到8折不等的優惠 ，不到千元便可以購入質感年節禮盒，還加碼送上滿3,000元即 享免運的活動，民眾不妨把握難得的新春好康，一起吃甜甜過好年。