Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

新冠併發症、死亡數再創新高 JN.1恐「春節前成主流」 1/3起桃機「定點定時」發放快篩

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/02 16:46
新冠病毒示意圖。（圖／pixabay）

新冠病毒示意圖。（圖／pixabay）

國內新冠疫情再升溫，上週併發症新增病例數、死亡數皆創新高，分別寫下4個月和10週以來新高，疾管署發言人羅一鈞表示，國內JN.1占比已上升至14%，不排除本月底或2月初將成為主流病毒株。另外，因應近期全球呼吸道疫情上升，自1/3起將在桃園國際機場定點定時提供快篩試劑供出入境旅客自由領取。

疾管署今（2）日公布國內上週(2023/12/26至2024/1/1)新增360例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一週(2023/12/19至2023/12/25)新增325例上升，新增病例中98%未接種新冠XBB疫苗。另上週新增38例死亡病例均未接種新冠XBB疫苗。

疾管署郭宏偉主任說，近期國內疫情上升，併發症及死亡發生風險持續，全球COVID-19陽性率上升，多地區處陽性率高點或回升，鄰近之國家病例數亦呈增加趨勢，包含印尼、新加坡、馬來西亞、泰國和日本等，須密切監測疫情變化。

在美洲地區，美國JN.1於社區中佔比快速上升，自12/9至12/23間，占比從21.3%上升至44.2%，該變異株於各國旅客篩檢和廢水監測中占比持續增加，另該國檢驗陽性率、急診就診率、住院率和死亡數皆呈上升趨勢。

郭宏偉說明，根據國內近四週變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 (69%)為多，其次為JN.1 (14%)及XBB.1.9.1 (6%)等；境外檢出病毒株以JN.1 (52%)為多，其次為EG.5 (34%)及BA.2.86 (5%)等。而國際間則以XBB及BA.2.86其衍生變異株為主流株且持續傳播，其中以EG.5及JN.1為近期主流變異株。

新冠併發症、死亡數再創新高 JN.1恐「春節前成主流」 1/3起桃機「定點定時」發放快篩新冠併發症、死亡數再創新高 JN.1恐「春節前成主流」 1/3起桃機「定點定時」發放快篩新冠併發症、死亡數再創新高 JN.1恐「春節前成主流」 1/3起桃機「定點定時」發放快篩

因應近期全球呼吸道疫情上升，且農曆春節將至，預期未來出入境旅客數將驟增，可能增加病毒傳播風險，為保障民眾健康，疾管署宣布自明(3)日起，每天早上7點至晚間10點半，於桃園國際機場第一航廈及第二航廈之接機大廳及出境大廳共4據點，提供快篩試劑供民眾自由領取，無強迫性，每人限拿1盒(依現貨盒裝數量約4或5劑)，預計至少直行至春節連假後。

羅一鈞提醒，出國期間或返國後，若有發燒或急性呼吸道症狀，可以立即拿出試劑使用，如快篩陽性應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知TOCC (旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚)等資訊，以供醫師評估及時診斷通報，獲得完善醫療照護。

羅一鈞說，國內新冠XBB疫苗已累計接種86.4萬人次，上週(12/25至12/31)，接種人次10.5萬為9月底開打以來單週新高，亦較前一週(12/18-12/24) 6.7萬人次增加56%，顯示民眾接種意願持續升高。

近來國內疫情持續攀升，預估1月中下旬將達到疫情高峰，單週就診人次上看1.8萬至2萬人之間，且不排除JN.1在1月底或2月初將成為主流病毒株，由於年節期間聚會多，228連假年假也緊接著到來，年後可能迎來另一波疫情小高峰，因此呼籲民眾儘早接種新冠XBB疫苗。
新冠肺炎
JN.1
疾管署
羅一鈞
併發症
死亡數

相關新聞

新冠疫情升溫 重症、死亡均創新高 國內進入第5波疫情
新冠疫情升溫 重症、死亡均創新高 國內進入第5波疫情
2023/12/26 17:22
美國CDC示警：新變異株「JN.1」將強勢來襲 疾管署籲1月下旬前盡速施打XBB疫苗
美國CDC示警：新變異株「JN.1」將強勢來襲 疾管署籲1月下旬前盡速施打XBB疫苗
2023/12/22 17:10
年關將近出遊旺 東南亞COVID病例飆升 新加坡、馬來西亞升高警戒
年關將近出遊旺 東南亞COVID病例飆升 新加坡、馬來西亞升高警戒
2023/12/21 19:18
猴痘疫苗打了沒？聖誕新年假期將至 疾管署籲風險人士接種2劑Mpox疫苗
猴痘疫苗打了沒？聖誕新年假期將至 疾管署籲風險人士接種2劑Mpox疫苗
2023/12/20 12:23
侵襲性肺炎鏈球菌感染創3年來新高 65歲以上第三階段公費PPV23疫苗12/25啟動
侵襲性肺炎鏈球菌感染創3年來新高 65歲以上第三階段公費PPV23疫苗12/25啟動
2023/12/19 17:25

更新時間 : 2024-01-02 19:02 GMT+08:00

最受歡迎

2024總統、副總統候選人辯論•分別於12/30、1/1舉行　兩場發言順序已定、分4階段進行
2024總統、副總統候選人辯論•分別於12/30、1/1舉行　兩場發言順序已定、分4階段進行
【日本石川7.6強震】釀48死 餘震155起 道路崩塌救災困難
【日本石川7.6強震】釀48死 餘震155起 道路崩塌救災困難
2024淡水跨年煙火搶先看！用花火寫故事8篇章曝光 阿給、淡江大橋巨龍煙火超吸睛
2024淡水跨年煙火搶先看！用花火寫故事8篇章曝光 阿給、淡江大橋巨龍煙火超吸睛
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
吃瓜又撲空！D社「元旦情侶」再度從缺　粉絲灌爆留言仍盼不到回應
吃瓜又撲空！D社「元旦情侶」再度從缺　粉絲灌爆留言仍盼不到回應
【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議
【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議
「蘋果西打」即起上架販售！桃園市衛生局證實：2號、3號產線查驗過關
「蘋果西打」即起上架販售！桃園市衛生局證實：2號、3號產線查驗過關
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
2024淡水1314跨河煙火秀12/31登場 新北捷運42小時不打烊 交通資訊一次看
2024淡水1314跨河煙火秀12/31登場 新北捷運42小時不打烊 交通資訊一次看
日劇《孤獨的美食家》來取景 矢板明夫：台灣篇可能2024初上映
日劇《孤獨的美食家》來取景 矢板明夫：台灣篇可能2024初上映