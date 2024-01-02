新冠併發症、死亡數再創新高 JN.1恐「春節前成主流」 1/3起桃機「定點定時」發放快篩

國內新冠疫情再升溫，上週併發症新增病例數、死亡數皆創新高，分別寫下4個月和10週以來新高，疾管署發言人羅一鈞表示，國內JN.1占比已上升至14%，不排除本月底或2月初將成為主流病毒株。另外，因應近期全球呼吸道疫情上升，自1/3起將在桃園國際機場定點定時提供快篩試劑供出入境旅客自由領取。

疾管署今（2）日公布國內上週(2023/12/26至2024/1/1)新增360例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一週(2023/12/19至2023/12/25)新增325例上升，新增病例中98%未接種新冠XBB疫苗。另上週新增38例死亡病例均未接種新冠XBB疫苗。

疾管署郭宏偉主任說，近期國內疫情上升，併發症及死亡發生風險持續，全球COVID-19陽性率上升，多地區處陽性率高點或回升，鄰近之國家病例數亦呈增加趨勢，包含印尼、新加坡、馬來西亞、泰國和日本等，須密切監測疫情變化。

在美洲地區，美國JN.1於社區中佔比快速上升，自12/9至12/23間，占比從21.3%上升至44.2%，該變異株於各國旅客篩檢和廢水監測中占比持續增加，另該國檢驗陽性率、急診就診率、住院率和死亡數皆呈上升趨勢。

郭宏偉說明，根據國內近四週變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 (69%)為多，其次為JN.1 (14%)及XBB.1.9.1 (6%)等；境外檢出病毒株以JN.1 (52%)為多，其次為EG.5 (34%)及BA.2.86 (5%)等。而國際間則以XBB及BA.2.86其衍生變異株為主流株且持續傳播，其中以EG.5及JN.1為近期主流變異株。

因應近期全球呼吸道疫情上升，且農曆春節將至，預期未來出入境旅客數將驟增，可能增加病毒傳播風險，為保障民眾健康，疾管署宣布自明(3)日起，每天早上7點至晚間10點半，於桃園國際機場第一航廈及第二航廈之接機大廳及出境大廳共4據點，提供快篩試劑供民眾自由領取，無強迫性，每人限拿1盒(依現貨盒裝數量約4或5劑)，預計至少直行至春節連假後。

羅一鈞提醒，出國期間或返國後，若有發燒或急性呼吸道症狀，可以立即拿出試劑使用，如快篩陽性應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知TOCC (旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚)等資訊，以供醫師評估及時診斷通報，獲得完善醫療照護。

羅一鈞說，國內新冠XBB疫苗已累計接種86.4萬人次，上週(12/25至12/31)，接種人次10.5萬為9月底開打以來單週新高，亦較前一週(12/18-12/24) 6.7萬人次增加56%，顯示民眾接種意願持續升高。

近來國內疫情持續攀升，預估1月中下旬將達到疫情高峰，單週就診人次上看1.8萬至2萬人之間，且不排除JN.1在1月底或2月初將成為主流病毒株，由於年節期間聚會多，228連假年假也緊接著到來，年後可能迎來另一波疫情小高峰，因此呼籲民眾儘早接種新冠XBB疫苗。