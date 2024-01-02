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【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票都很重要　記得出門投票

今天(2日) 距離大選倒數10天! 中選會提醒，自明天113年1月3日零時起至1月13日投票時間截止前，不得發布、報導、散布、評論或引述任何有關選舉民意調查，違者可處罰鍰。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/02 17:12
(原圖取自中選會官網, TN微調) 

(原圖取自中選會官網, TN微調) 

2024年1月13日台灣總統暨立法委員選舉，被外媒視為今年最重要的選舉之一。勞動部近日通函各界，1月13日當天為投票日，有投票權且當天原屬工作日的勞工應放假一日，若勞工出勤，雇主應給加班費。

這次第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，預估選舉人數約1950萬人、首投族則有102萬8000人，全國設置1萬7794個投開票所，將是歷年之最。至於確切的選舉人數，中央社近日引述中選會副主委陳朝建說，最後統計人數依法會在113年(2024年) 1月9日正式公告。

20歲至40歲民眾約占台灣人口1/4，根據中選會委託研究報告指出，2020年大選40歲以下選民投票率超過7成，且年輕女性投票率比男性踴躍，投票動向相當關鍵。

國會過半對主要政黨來說自然有其重要性，因為2016、2020大選都有國會過半，所以台灣成功推動許多進步的法案。

中選會主委李進勇也提醒，自113年1月3日零時起至1月13日投票時間截止前，不得發布、報導、散布、評論或引述任何有關選舉民意調查，違者可處罰鍰 (下圖)

【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票都很重要　記得出門投票

【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票都很重要　記得出門投票

接下來為選民以及首投族, 說明2024年(民國113年) 大選主要注意事項:

(1) 選民資格

【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票都很重要　記得出門投票

(編按: 圖片取自中選會官網, 以下同)

(2) 投票時間地點與所需攜帶的三寶

【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票都很重要　記得出門投票

(3) 記得要領3張票, 也就是: 總統副總統+區域（或原住民）立法委員+政黨票

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立法委員選舉方面, 一般民眾與原住民略有不同:

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【1/13台灣大選投票懶人包】全球2024首場重要選舉•您手上的３張票都很重要　記得出門投票

(4) 投票流程／動線圖

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(4) 投票過程注意事項

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(4) 投票所內避免違法事項

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(5) 其他相關服務

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(以上圖片皆取自中選會官網)

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