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英國依親新規2024元旦生效 國際學生禁止攜家帶眷

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/02 15:49
2023年12月31日，英國愛丁堡日本學生街頭狂歡。（圖／路透社Lesley Martin）

2023年12月31日，英國愛丁堡日本學生街頭狂歡。（圖／路透社Lesley Martin）

為了減少大批移民湧入，英國去年 5 月宣布 2024 年 1 月起收緊國際學生依親簽證規定，元旦生效，此後赴英深造者，除了特定族群，將不得帶家人前往英國生活。

根據新規，新的一年開始，只有攻讀研究型碩士課程、政府獎助學金學程者，可為家人申請依親簽證。

德新社引述英國內政大臣柯維立（James Cleverly）說法，新規 1 日上路後，將可終結海外學生攜家帶眷赴英這番「不合理的做法」。此舉可避免移民系統遭濫用，有助邊境控管。移民大臣柏斯葛拉夫（Tom Pursglove）表示，英國頂尖大學想吸引全球菁英學子固然可以理解，但學生帶來大批親眷，已對移民體系造成重擔。

上個月公布的最新數據顯示，截至 2022 年 12 月的該年，淨移入人口來到破紀錄的 74.5 萬人。截至 2023 年 6 月的該年，人數則達 67.2 萬人。

限縮國際學生依親人數是英國控制移民人口的一環。柯維立 12 月時也推出了一系列新規，要將每年移入英國者大砍 30 萬人。其中一項是，有意為外籍配偶申請依親的英國國民，薪資標準必須調升至年薪 38,700 英鎊（新台幣 152 萬元）。

然而，此舉遭批是要拆散家庭。鑒於民間反彈，官方只好退讓，改口將先調高至 29,000 英鎊，再逐年調高，一路至 2025 年春季，不料又引發支持管制移民的保守黨議員不滿。

官員主張，收緊依親規定是為了讓英國大學用教育吸引優等外籍生，而非靠「兜售移民福利」招徠學生。然而，專家警告，缺乏了誘因，只會將國際生往其他國家推，恐衝擊依賴外籍學生的大學，也會傷及英國的國際吸引力，不利知名學府的研究活動。
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更新時間 : 2024-01-02 19:02 GMT+08:00

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