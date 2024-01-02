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禽流感疫情蔓延至北美 全球首隻北極熊染疫死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/02 14:56
北極熊示意圖。（圖／pixabay）

北極熊示意圖。（圖／pixabay）

阿拉斯加環境保護部（Alaska Department of Environmental Conservation）證實，2023年10月時有一隻北極熊被發現死在阿拉斯加北坡，經實驗室亦確認，其為全球已知第一隻死於高致病性禽流感的北極熊。

根據阿拉斯加州獸醫Bob Gerlach博士表示，這隻北極熊於2023年10月1日被發現死在美國最北端的聚落阿拉斯加州烏特恰維克(Utqiagvik)，經北坡自治市野生動物管理局和當地機構進行採樣和研究後，當年12月6日證實該北極熊死於高致病性禽流感。

Bob Gerlach說，實驗室已將相關資訊匯報世界動物衛生組織(WOAH)，由於這隻北極熊為已知的全球報告中首隻死於高致病性禽流感的北極熊，已引起北極熊棲息地，包含加拿大、丹麥、挪威和俄羅斯等國的關注。

全球暖化衝擊下冰層融失速度超乎預期，衝擊到北極熊棲息地和獵捕機會，嚴重威脅到其生存，美國於2008年5月14日發表聲明將北極熊列為生存受到威脅的物種，而這隻死亡的北極熊也是阿拉斯加第一隻死於禽流感的瀕危物種。

Bob Gerlach說，北極熊的主要食物為海豹，推測這隻死亡的北極熊可能是吃到染病死亡的禽鳥。據環境保護部稱，北坡有多種鳥類因感染禽流感而死亡。

不過，Bob Gerlach坦言，這隻北極熊不見得是吃了受感染的才生病，因為病毒可能已存在環境中一段時間了，尤其是低溫環境更是有利於病毒存活。

當地官員提醒，這起北極熊死亡事件是個警示，這種高致病性禽流感入侵北美洲2年後，對當地的野生動物造成的影響極久遠，且具致命性。

專家提醒，在過去高致病性禽流感只在家禽中迅速傳播，通常只需要大量撲殺便可以阻止疫情擴散，但如今的禽流感不再只是一個季節性的疾病威脅，也不僅限於家禽類。

自2014至2015年間美國爆發高致病性禽流感導致部分野鳥感染，不久後歐洲也爆發一連串疫情；2022年初起，隨著候鳥季節性遷徙，高致病性禽流感疫情又死灰復燃，影響逾上千萬隻養殖或野生禽鳥，疫情甚至蔓延至哺乳動物身上，包含水貂、狐狸、浣熊和熊等。

候鳥的遷徙使疫情快速擴散，也蔓延到寒冷的北美、南北極。2023年，阿拉斯加已知共有3隻狐狸、1隻黑熊和1隻棕熊死於禽流感；加拿大東部、緬因州海岸和華盛頓州不僅有大量熊被發現染疫身亡，死亡的物種還包含臭鼬、浣熊、山獅和海豹等。

Bob Gerlach表示，考量到已有許多黑熊和棕熊染疫死亡，這起北極熊死亡事件並不令人意外。他說，可能早已有許多北極熊因感染禽流感死亡，但因為身處在無法觸及的偏遠地帶而被忽視。
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