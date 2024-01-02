Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

南韓在野黨黨魁李在明釜山遇刺　頸部流血倒地送醫

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/02 11:06
2024年1月2日，南韓在野黨共同民主黨黨魁李在明在釜山遇襲。（圖／路透社Yonhap）

2024年1月2日，南韓在野黨共同民主黨黨魁李在明在釜山遇襲。（圖／路透社Yonhap）

南韓最大在野黨、共同民主黨主席李在明今（2）日在釜山遭不明男子攻擊，頸部受傷倒地，送醫急救，嫌犯當場被逮。

韓聯社、路透社報導，李在明早晨 10 點多在釜山視察嘉德島新機場用地，並接受媒體採訪。一名男子假扮成李的支持者，請他簽名，此時突掏出凶器刺向李在明。李當場流血倒地，但神智清醒，已送醫搶救。

從 X 影片可見，五六十歲的兇嫌趁機擠入人群，抽出預藏的凶器，直往李在明脖子刺。場面一度混亂，李在明倒地後，身旁人員趕緊用手帕壓住其傷口，傷口約 1 公分。

李在明曾任京畿道知事、城南市市長，2022 年總統大選中敗給現任總統尹錫悅，現正因城南市長期間的一件開發案遭到貪污起訴，但他否認不法，稱一切都是政治陰謀。

李在明 2022 年 8 月接下黨代表一職。南韓將於 4 月進行國會大選。

總統尹錫悅對事件表達了譴責之意，指示全力救治。

南韓槍枝管制嚴格，但過去不乏以他種武器攻擊政治人物的暴力事件。2022 年，共同民主黨前黨代表宋永吉在一場公開活動中被人用鈍物攻擊頭部，造成撕裂傷。2006 年，前總統朴槿惠任大國家黨黨代表期間，在一次首爾的造勢活動中遇襲，一名男子用刀劃傷其臉部，血流如注，必須手術治療。

南韓在野黨黨魁李在明釜山遇刺　頸部流血倒地送醫
2024年1月2日，南韓共同民主黨黨主席李在明訪釜山。（圖／路透社Yonhap）
南韓
遇刺
在野黨
黨魁
李在明
共同民主黨
遇襲
釜山

相關新聞

日本2至3天可能再發生7級強震　南韓出現最高45公分海嘯
日本2至3天可能再發生7級強震　南韓出現最高45公分海嘯
2024/01/01 21:07
吃瓜又撲空！D社「元旦情侶」再度從缺　粉絲灌爆留言仍盼不到回應
吃瓜又撲空！D社「元旦情侶」再度從缺　粉絲灌爆留言仍盼不到回應
2024/01/01 19:56
一個都留不住 南韓YG娛樂宣布BLACKPINK不續個人約
一個都留不住 南韓YG娛樂宣布BLACKPINK不續個人約
2023/12/29 17:26
模擬北韓對鄰近的首爾發動突襲　南韓逾千名軍警進行反恐演習
模擬北韓對鄰近的首爾發動突襲　南韓逾千名軍警進行反恐演習
2023/12/28 18:04
多交友、少樹敵 左擁中國右抱美國 越南力拼「竹子外交」
多交友、少樹敵 左擁中國右抱美國 越南力拼「竹子外交」
2023/12/28 15:19

更新時間 : 2024-01-02 12:15 GMT+08:00

最受歡迎

2024總統、副總統候選人辯論•分別於12/30、1/1舉行　兩場發言順序已定、分4階段進行
2024總統、副總統候選人辯論•分別於12/30、1/1舉行　兩場發言順序已定、分4階段進行
【日本石川7.6強震】1/1單日餘震逾90起 釀13死 道路崩塌救災困難
【日本石川7.6強震】1/1單日餘震逾90起 釀13死 道路崩塌救災困難
2024淡水跨年煙火搶先看！用花火寫故事8篇章曝光 阿給、淡江大橋巨龍煙火超吸睛
2024淡水跨年煙火搶先看！用花火寫故事8篇章曝光 阿給、淡江大橋巨龍煙火超吸睛
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議
【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議
「蘋果西打」即起上架販售！桃園市衛生局證實：2號、3號產線查驗過關
「蘋果西打」即起上架販售！桃園市衛生局證實：2號、3號產線查驗過關
吃瓜又撲空！D社「元旦情侶」再度從缺　粉絲灌爆留言仍盼不到回應
吃瓜又撲空！D社「元旦情侶」再度從缺　粉絲灌爆留言仍盼不到回應
2024淡水1314跨河煙火秀12/31登場 新北捷運42小時不打烊 交通資訊一次看
2024淡水1314跨河煙火秀12/31登場 新北捷運42小時不打烊 交通資訊一次看
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
日劇《孤獨的美食家》來取景 矢板明夫：台灣篇可能2024初上映
日劇《孤獨的美食家》來取景 矢板明夫：台灣篇可能2024初上映