南韓在野黨黨魁李在明釜山遇刺　頸部流血倒地送醫

南韓最大在野黨、共同民主黨主席李在明今（2）日在釜山遭不明男子攻擊，頸部受傷倒地，送醫急救，嫌犯當場被逮。

韓聯社、路透社報導，李在明早晨 10 點多在釜山視察嘉德島新機場用地，並接受媒體採訪。一名男子假扮成李的支持者，請他簽名，此時突掏出凶器刺向李在明。李當場流血倒地，但神智清醒，已送醫搶救。

從 X 影片可見，五六十歲的兇嫌趁機擠入人群，抽出預藏的凶器，直往李在明脖子刺。場面一度混亂，李在明倒地後，身旁人員趕緊用手帕壓住其傷口，傷口約 1 公分。

李在明曾任京畿道知事、城南市市長，2022 年總統大選中敗給現任總統尹錫悅，現正因城南市長期間的一件開發案遭到貪污起訴，但他否認不法，稱一切都是政治陰謀。

李在明 2022 年 8 月接下黨代表一職。南韓將於 4 月進行國會大選。

總統尹錫悅對事件表達了譴責之意，指示全力救治。

南韓槍枝管制嚴格，但過去不乏以他種武器攻擊政治人物的暴力事件。2022 年，共同民主黨前黨代表宋永吉在一場公開活動中被人用鈍物攻擊頭部，造成撕裂傷。2006 年，前總統朴槿惠任大國家黨黨代表期間，在一次首爾的造勢活動中遇襲，一名男子用刀劃傷其臉部，血流如注，必須手術治療。



2024年1月2日，南韓共同民主黨黨主席李在明訪釜山。（圖／路透社Yonhap）