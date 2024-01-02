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台灣民意基金會游盈隆 估「賴蕭配」與「侯趙配」得票差距最小僅１%、最大７%

精準預測2020總統大選結果的台灣民意基金會董事長游盈隆，對2024總統大選三組候選人最終得票率做出結論

By 台灣英文新聞－編輯
2024/01/02 10:58
台灣民意基金會游盈隆 估「賴蕭配」與「侯趙配」得票差距最小僅１%、最大７%

(來源 中央社)

2024 總統與立委大選日倒數 11 天！上屆總統大選在封關民調上精準預測三組總統候選人得票率（蔡賴配57%正負3，韓張配35%正負3，宋余配7%正負3）的台灣民意基金會董事長游盈隆 2 日發文指出，這次選舉結果仍處於高度不確定狀態，「鹿死誰手，尚無定論」，但數據整理後看來，目前賴蕭配最可能贏得選舉，但不排除侯趙配後來居上，「這幾乎是 2000 年總統大選的翻版」。

游盈隆說，總計六場總統與副總統電視政見會和辯論會也結束了，現在就是估票和論輸贏的好時機：在大量且可靠的經驗研究基礎上，再加上台灣民意基金會12月29日封關民調結果發現，2024總統大選三組候選人最終得票率游盈隆羅列如下，游盈隆認為，拿下 39.3% 得票率就能贏得總統寶座：

  1. 賴蕭配得票率38%正負3，也就是說，介於三成五到四成一之間；
  2. 侯趙配得票率37%正負3，也就是說，介於三成四到四成；
  3. 柯吳配得票率25%正負3，也就是說，介於二成二到二成八。

游盈隆說，這次選舉結果仍處於高度不確定狀態，選民雖高度關注選舉結果，但沒有熱情，因此他估計總投票率將是68%正負2，將是台灣八次總統直選投票率次低的選舉，最低的一次是2016年66.27%。游假定投票率是六成八，賴蕭配得票數將落在464萬至545萬之間，侯趙配得票數將落在451萬至530萬之間，柯吳配得票數將落在292萬票至371萬票之間。

游盈隆指出，賴蕭配與侯趙配最大可能差距是94萬票，最低可能差距在十萬票左右。柯吳配得票數將有力地牽引兩大對手的終極得票率與得票數，甚至決定選舉結果，角色依然吃重，並非已飄落風中的殘葉。他為這次大選下這個註解「不到最後一刻不見分曉，一場詭譎多變、非常難捉摸的選舉」。
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更新時間 : 2024-01-02 12:15 GMT+08:00

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