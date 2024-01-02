銀髮族「齲齒」問題不容小覷！研究：定期洗牙可降低中風風險

年紀越長，越在意養生，你可知做好「口腔保健」就是養生的第一步嗎？據研究顯示，口腔健康與糖尿病、心血管疾病息息相關，且根據健保資料庫追蹤 120 萬人的資料發現，與從沒有洗牙的族群相比，6年內會有做過洗牙的族群，可以降低4成的中風風險。

台北市牙醫師公會日前於台北市林森公園舉辦「台北銀髮族、口腔真幸福」民眾衛教活動，現場示範「健口操」、「益口銅身操」等好學易懂日常健口保養，強化長者口腔保健識能，以及善用洗牙、塗氟等口腔福利政策，盼藉以提升民眾對相關政策的利用率。

過去民眾刻板印象以為牙周病才是成年人口腔健康大敵。不過，年長者的齲齒問題一樣不可小覷。台北市牙醫師公會温斯勇醫師指出，除了生活飲食習慣不當可能導致長者齲齒增加，長者們也可能因為慢性病用藥，例如巴金森氏症藥物等，以及隨著年齡增長唾液腺退化等因素，導致唾液分泌減少、經常覺得口乾，容易滋生口腔細菌。

此外，現代人講求保健養生，而檸檬水一直以來都被視為一種健康飲品，但溫斯勇提醒，很多年紀大的銀髮族、因為牙周病有著程度不等的牙齦萎縮，更是使得「牙根」蛀牙風險大增，再加上喝下檸檬水後，沒有直接吞下反將其含在嘴中，結果因檸檬水接觸牙齒過久，也會加劇「牙根蛀牙」的情形，養生不成反倒先傷身。

溫斯勇說明，由於牙根比牙冠的琺瑯質更為脆弱，牙根一但蛀牙破壞速度會比牙冠蛀牙還要快，可能在短時間內被破壞殆盡，尤其若蛀到神經的話，除了抽神經外，嚴重者恐需要拔牙。

「其實，護齒做對了，也能養『身』。」台北市牙醫師公會指出，過去已有多項研究顯示，口腔中引發牙齦發炎的病原菌抗原刺激可能導致血管發炎加劇。除了已知牙周病與糖尿病、心血管疾病息息相關。最近一項以健保資料庫進行的追蹤分析發現，定期規律洗牙、積極口腔健康管理，就有機會降低中風風險！

值得注意的是，雖然近年透過持續衛教宣導，國人牙醫門診利用狀況提升，但成年族群洗牙等健保牙醫服務利用率仍然低於5成、80歲以上更不到4成，顯示多數國人並未落實口腔保健、沒有定期檢查習慣。

有鑑於此，健保原本僅提供12歲以上民眾每半年洗牙一次之外，但自112年3月1日起，另外針對付65歲以上、糖尿病、中風、洗腎、身障等8大類高齲齒風險患者提供每3個月1次「塗氟」服務。

隨著國人平均壽命增加，預估2025年將進入超高齡社會，屆時每5人就有1人超過65歲，為了讓更多國人在80歲之後能保有20顆以上自然牙，台北市牙醫師公會提醒民眾善用政府口腔福利政策，別忘了定期洗牙、塗氟，養成好習慣、護「齒」也養「身」。