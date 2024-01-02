【更新】43歲前職棒球星張誌家疑心肌梗塞驚傳猝逝　親友證實噩耗、不敢置信

更新時間: 2024-01-02 11:48

首次發稿: 2024-01-02 10:45

前職棒球星張誌家驚傳離世！綜合媒體報導，曾是前旅日西武獅隊、中華職棒La New熊隊投手的張誌家，近日在中國工作，因和家人失聯、朋友相當擔心，火速趕抵其宿舍入內查看，卻見張誌家趴在桌上已經沒了生命跡象；報導稱，儘管已經退出棒球界，張誌家仍保持著運動習慣，更在前（2022）年考上高爾夫教練執照，同時也沒有傳出身體不適的消息；詳細死因待釐清。

另有媒體報導，43歲的張誌家驚傳是因心肌梗塞過世。張誌家曾被譽為「天才」型球員的前職棒球星，因涉入假球案，一度轉業做鐵板燒，之後改當高爾夫教練及選手，他在台中的親友低調證實噩耗，也有親友在臉書發文「多麼希望有人告訴我，這只是一場夢」致哀。

根據中央社，由於詳情還待了解，目前家屬正在準備證件，將前往中國處理後續事宜。

報導引述張誌家母親今(1月2日) 上午表示，張誌家跨年夜還有與家人通電話，隔天家人致電給在中國獨居的張誌家卻沒人接，覺得很反常，透過友人了解，友人請房東去察看，房東開門發現張誌家倒臥地上。

張誌家的國小同學Peter Wang也在臉書po文哀悼說:

「張誌家走了」 不敢置信這位傳奇的國小同學就這麼走了 前幾天他還在國小同學群組聊其他同學培育國小棒球 以及他自己目前是高爾夫教練的事情 最後一次見面是他成名前 大家一起在中國醫藥學院旁的綠園道烤肉 烤沒多久就說要先離開到高雄國訓中心準備世界杯棒球賽 沒想到一戰成名，當然後面的事情大家都知道了 後來轉了許多行業有鐵板燒師傅、風管技師、打高爾夫、高爾夫教練 在他身上我們看到了什麼是人生。 成名時同學們與有榮焉，落寞時同學們默默支持 祝福你一路好走。

張誌家學生時期就展現天分，旅日時期名噪一時，他結婚時連球星松坂大輔都來台祝賀，中職時期卻因涉假球案遭永不錄用離開球界，過世消息傳出，讓生前好友不勝唏噓。

張誌家高中就讀台灣青棒名校穀保家商，中央社引述穀保家商校友會會長蔡明堂表示，張誌家是他帶穀保的第一屆學生，當時就展現高度的棒球天份，今天早上聽到張誌家同一屆的隊友紀俊麟通知過世消息時也嚇一跳，回憶當時張誌家在台灣也算風靡一時，但因為跟人借錢才衍生出後面不少事情。

張誌家高中畢業後先進入業餘社會隊強權合作金庫棒球隊打球，在2001年世界盃棒球賽代表台灣參賽投出知名度，當時21歲的張誌家先是預賽對韓國隊完投、季軍戰又完封日本隊，投出代表作也為自己開啟之後旅日大門。

2002年張誌家與日本職棒西武獅隊簽約，旅日期間曾寫下連續28局奪三振難得紀錄，2003年返台舉辦婚宴，當時西武隊超級球星松坂大輔也有來台送上祝福。

張誌家2002至2004年在日職一軍總計出賽63場，戰績26勝19敗，投出352次三振，出賽防禦率3.81，後來因傷沒能再有一軍出賽紀錄，2006年遭西武獅隊解約。

張誌家2008年返台加盟中職La New熊隊，但2009年就因為涉入假球案被約談遭球隊開除、遭中職永不錄用，職棒球員生涯結束、也離開棒球界。張誌家近年有出席指導基層球隊的公開活動，後轉往高爾夫發展。

家人證實張誌家在中國過世消息，過往球界的隊友、熟識的好友聽到消息都感到震驚和惋惜。

台中市政府運動局長李昱叡稍早接受媒體聯訪表示，運動局會連繫家屬，盡最大力量支持家屬、慰問家屬心情，並協請相關單位協助家屬相關奔喪與返台治喪事宜，讓張誌家在人生最後一段落葉歸根。