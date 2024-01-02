〈財經主筆室〉 金管會釋出「第三次延長」當沖降稅消息　是配合選舉造勢討好股民？

金管會上周對股市釋出重大訊息，認為當沖降稅有助台股交易量， 計畫爭取「第三次延長」降稅。第二次當沖降稅在2024年底才到 期，金管會此時釋出此訊息，外界揣測或許與選舉考量多少有關？ 且不管金管會究竟有無配合選情操作，惟當沖稅率該不該降稅， 若只考量活絡台股量能，可能與當初開放當沖交易宗旨， 主要是為提供投資人避險工具用意似乎有所違背！

金管會在上周例行記者會中表示，11月當沖占集中市場的成交比例 為38.01%，不過，當沖降稅將在2024年底落日， 外界關注是否會傾向「第三次延長」？金管會指出， 當沖降稅成效良好，可以活絡台股量能， 台股日均量和第一次延長的時候相比，成長112%， 正和財政部密切研商當中。

根據統計，當沖降稅最早是在2017年4月28日開始實施， 實施時程為一年，並在2018年4月進行第一次延長。爾後， 立法院在2021年12月三讀通過證交稅條例部分條文修正案， 將當沖降稅優惠再延長3年至2024年12月31日， 稅率為千分之1.5，此為第二次延長。

金管會證期局官員表示，自2022年起，第2次延長當沖降稅至今 年11月30日止，台股整體市場日均量達新台幣3,275億元， 首次當沖降稅期間日均量為1,544億元。相比之下， 市場日均量成長高達112％，顯示當沖降稅成效良好， 確實能促進台股量能活絡。

證期局官員指出，證券業已在金融總會金融建言白皮書提案， 希望金管會能研議推動上市櫃股票當沖證交稅稅率減半「常態化」。 針對各界的關注，金管會的立場會是往「延長降稅期間」 或是往當沖降稅「常態化」，會「密切」與財政部溝通合作， 後續也將針對當沖降稅帶來的效益， 包括促進台股量能活絡及稅收上的挹注等，與財政部進行後續研商。

不過，金管會釋出考慮「第三次延長」降稅消後， 網路負面討論聲量很大，網民留言包括：「鼓勵賭博」、「 鼓勵短線操作」、「政府當沖稅減半，帶頭投機」、「 散戶當沖只有被玩的份」、「政府做莊賺飽飽」、「 當沖要先輸掉手續費跟稅金很難贏」、「不應該再降， 造成股市混亂」、「造成多少人大量負債」、「 投資跟投機只差一個字，但結果差很多」、「 方便國庫撈更多錢而已」、「當沖是賭博很多人輸得傾家蕩產 家破 人亡」等。

股民對當沖降稅反應普遍不佳，就是大多數當沖客都是虧錢。就以2 023年台股的表現來看，全年大盤指數上漲了3,793點之多， 漲幅高達26.83%，漲幅擠進全球股市前五強，整體市值大增1 2.62兆元，台股市值更來到了57兆元。 即使台股大盤表現亮麗，但當沖客一年下來還是虧了。

根據統計，2023年台股全年成交金額達67.2兆元， 當沖占比為37.87%，以當沖賣出成交金額減去買進成交金額， 帳面上的收益雖然有高達504億元，在扣除證交稅381.93億 元及券商手續費362.48億元後，當沖客一年沖下來後年現虧損 239.45億元。

2023年股市行情好，當沖客算是這幾年虧得比較少的一年，20 22年全年當沖客虧了304.38億元、2021年全年當沖客更 是虧損高達435.27億元。但是，這3年下來， 國庫從當沖客繳交的證交稅賺走了1,297億元， 券商業者也不遑多讓，從當沖客身上也賺了1,261億元的手續費 ，最大的贏家就是政府及券商業者。

這也是為何金管會釋出將「第三次延長」降稅消息後， 會有大量網民炸鍋、大肆批評的原因！因為， 單單從數字結果上來看，當沖客的確是輸多賺少， 所以才會有股民留言「當沖真的不要碰…過來人的建議」。

台股是從2014年起開放當沖交易，而開放當沖交易的目的為何？ 證交所網頁上就明確載明： 是為提供投資人避險管道及健全交易制度。不過， 如今主管機關要延續當沖降稅目的， 理由卻是為提升台股市場流動性，希望透過當沖降稅來提高成交量。 完全沒有顧及當初開放當沖交易的目的， 一心只為提高台股成交量而已！甚至還想將當沖降稅的稅制予以「 常態化」!

不管金管會是要「第三次延長」降稅，或者稅制改為「常態化」， 最終還是得財政部點頭同意才行。只不過，第二次當沖降稅在202 4年底才落日，還有一年的時間，金管會選擇在此時釋出消息， 不免令人懷疑動機為何？尤其，今年是大選年，不管選舉結果如何？ 即使是民進黨繼續執政，也應該是尊重新人新政才對， 重大決策應該留給下屆政府決定才適宜！