【日本石川7.6強震】台灣滯留災區旅客5百多人 搜救隊隨時可赴日救災

1 月 1 日日本石川縣發生芮氏規模 7.6 大地震及大小餘震多起，隨著災情陸續浮現，台灣外交部表示，共有 5 百多國人滯留災區，眾人皆平安，駐處將提供必要協助。

根據外交部，震災至少造成 6 人死亡及數十人受傷、部分民宅發生火災及倒塌、多處道路斷裂、機場關閉。石川縣有超過 3 萬戶停電，新潟縣則有 1,100 戶停電，受災各地均有停水情形，災區已開設 116 處避難場所提供居民避難。

經駐大阪辦事處向各旅行社查證獲報，目前我國滯留災區旅行團及人數資訊如下：可樂旅遊共 5 團 147 人、雄獅旅遊共 8 團 240 人、山富旅遊共 3 團 100 人、燦星旅遊共 2 團 60 人，總計 18 團 547 人。所有團員一切平安，駐大阪辦事也將隨時提供國人各項必要協助。

此外，有 20 多名自由行國人原訂昨（1）日自新瀉機場搭乘虎航班機返國，因機場關閉而暫留機場。駐日代表處已協助聯繫虎航，提供國人毛毯等防寒用具。駐處將等新瀉機場聯外道路開通後，派員前往機場協助國人轉往東京機場搭機返國。

災區部分情況仍未完全明朗，駐外單位將隨時與日方相關單位密切聯繫，並隨時提供國人最新資訊。國人在當地倘需要協助，可聯繫駐日本代表處與駐大阪辦事處。駐日本代表處緊急聯絡電話為 +81-80-1009-7179；駐大阪辦事處緊急聯絡電話為 +81-90-8794-4568。

我國內政部消防署已完成國際搜救隊編組及救援準備，隨時可前往日本馳援，外交部已通知日方，我國救援隊可隨時出發前往災區協助救援工作。