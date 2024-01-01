日本2至3天可能再發生7級強震　南韓出現最高45公分海嘯

日本石川縣今（1）日發生最大震度7級強震，日本氣象廳研判接下來的2至3天內，仍可能出現7級左右強震。

綜合日本NHK、富士新聞網報導，氣象廳於今日晚間記者會警告，海嘯會反覆來襲，在海嘯警報未完全解除前，不要離開安全場所，並將這起強震命名為「令和6年能登半島地震」。

針對石川縣能登地區，日本氣象廳已發布「大海嘯警報」，海嘯推測5公尺高，呼籲沿海及沿河川地區居民立即撤離避難，也提醒民眾，接下來2至3天仍可能發生震度7及左右的強震，須特別留意可能的危險。

韓聯社報導，鄰近日本的南韓地區也在晚間6點（台灣時間下午5點），於江原道偵測到第一波海嘯，位於江原道江陵市南港鎮，海嘯高達20公分，接著為東海市木湖45公分、束草30公分等。

雖然海嘯高度皆為50公分以下，未達發布警報標準的0.5公尺，但南韓氣象局指出，受天候等影響，實際浪高可能高於所觀測到的，且今日東海岸的波浪原先就比平常來的更高，因此危險程度可能更高。

南韓氣象廳表示，與第一波抵達的浪相比相比，接下來的海嘯浪高可能會更高，且可能會持續24小時以上，請民眾隨時確認最新訊息。

路透社報導，北韓及俄羅斯也都紛紛發出警報，提醒民眾可能會有海嘯發生。