美國艦艇擊沉葉門叛軍小艇護衛貨輪 英國擬加入反擊行列

美國中央司令部（CENTCOM）今（1）日宣布，在響應遭葉門反政府武裝組織青年運動（Houthi movement）攻擊商船的求救信號時，擊落數枚反艦飛彈、擊沉數艘載有叛軍的小艇。據稱，這已經是去（2023）年以來第23起攻擊事件。

去年11月，伊朗支持的胡希青年運動以支援巴勒斯坦為由，開始攻擊途經紅海、他們認為「與以色列有關」商船。為維護航路安全，部分國家加入了美國為首的軍艦護航行動。

據衛報報導，懸掛新加坡船旗、屬於丹麥公司的貨輪馬士基杭州號（Maersk Hangzhou）週六晚間遭到武裝分子的反艦飛彈擊中，美軍隨後調派拉布恩號驅逐艦（USS Laboon）及格雷夫利號驅逐艦（USS Gravely）兩艘艦艇提供協助，並擊落兩發飛彈。

10小時後，馬士基杭州號再次發出求救信號，表示正受到武裝分子的四艘小艇攻擊，對方更試圖登船，與貨輪聘僱的護衛人員發生交火。

美國先是從艾森豪號航空母艦（USS Eisenhower）派遣直升機進行口頭警告，不過與格雷夫利號驅逐艦皆遭到輕武器攻擊後進行了反擊，擊沉三艘快艇，另一艘逃脫。

青年運動確認了此一消息，表示在受到美軍攻擊後，約有10人因此喪生，不過同時也說，之所以攻擊貨輪，是因為對方無視發出的警告信號所致。

另一方面，英國政府也於周日透露，正研議是否要對胡希運動採取「直接行動」以確保航線的安全，現階段正和美國盟友討論相關細節，可能會先發出最後通牒，再採取實質行動。