2024台灣副總統候選人電視辯論會　蕭美琴、吳欣盈、趙少康申論整理

2024總統大選副總統候選人辯論會今（1）日下午2點登場，辯論流程共分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問及結論等4個階段，副總統候選人發言順序經抽籤序為蕭美琴、吳欣盈、趙少康。

民進黨副總統候選人蕭美琴說，國民黨常說民進黨執政，大家民不聊生，但比較成績，民進黨就是比國民黨更會治國，更會照顧人民，更會拚經濟，也強調和理念相近的國家發展關係，在兩岸關係維持穩定和平的現狀。

國民黨副總統候選人趙少康在現場宣布辭去中廣董事長，批評民進黨執政帶來台海危機，質疑賴清德貪瀆，還提出若當選，4年副總統薪水不拿半毛，還會將副總統官邸改建青年住宅，水電全免，通通免費。

民眾黨副總統候選人吳欣盈則主打財經牌，強調自己是唯一有財經經驗的候選人，希望選民下架藍綠，擺脫藍綠惡鬥。

蕭美琴申論

第一順位發言蕭美琴，首先祝大家2024新年快樂，她指出，這八年來，因為對的政策，台灣變得更活躍和壯大，告別22K、走出經濟上多年的困頓和停滯，成為全球供應鏈的要角；全球政治上，更多國家選擇和我們站在一起，帶來更多的安全與機會。

然而，國際局勢的變化非常快速，蕭指出台灣和世界正面臨三大變局的挑戰。

第一個變局：全球經濟的結構性變化，包括高科技供應鏈的重組、美中貿易戰、以及俄烏戰爭下帶來的全球經濟放緩和通貨膨脹、中國內部社會經濟情勢的不透明、全球新冠疫情所帶來的經濟衝擊都持續當中，蕭指出蔡英文總統用對方法，六大核心產業的推動，在淨零永續成為世界先進產業發展的新標準趨勢下，以安全、效率的供應鏈取代低成本競爭的上一波全球經濟。

蕭也提及增加了三成的公共建設預算、投資三大方案的政策繼續在做，以及因為過去幾年台灣經濟不錯，而發放三倍券、五倍券，也幫大家加薪、減稅、增加幼托、長照的福利等，與全國人民分享經濟發展成果果實。

第二個變局：是地緣政治的不確定。威權勢力的擴張、美中之間的競爭、俄烏戰爭所帶來國際局勢的變化。台灣努力和理念相近的國家發展關係，在兩岸關係維持穩定和平的現狀，以「冷靜不躁進，理性不挑釁」的態度來應對。

第三大變局：具有全球性影響的跨國挑戰正快速爆發，包括氣候的變遷、新興科技、大規模傳染病、跨境犯罪、假訊息、網域資安與數位安全等。蔡英文政府除了爭取更多國際間雙邊合作的機會，也擴大辦理「全球合作訓練架構」GCTF，透過美日澳等理念相近國共同合作的平台，針對氣候韌性、防災減災、公共衛生、跨境打擊犯罪、數位治理等諸多議題建立有效的交流機會。

蕭美琴批評國民黨所提出面對未來的政策，無論重啟服貿，或引進大量的中生來台工作等等，就是陳舊的主張，她指出，台灣不能再依賴八年前、十六年前的舊思維。

蕭美琴強調，台灣不能回到過去，最近國民黨常說民進黨執政，大家民不聊生。但是八年前國民黨執政的年代，股市只有8100點，年輕人薪資停滯在22K，社會照顧資源匱乏。

如今，台灣人均GDP已經超越韓國，達到將近3萬3000美元；這幾年經濟成長居四小龍之首，台灣對外出口成長了七成，幼兒照顧或長輩的長照資源，都成長了好幾倍，勞保基金累積撥補到今年也會超過兩億。各項國際評比，都顯示台灣的競爭力不斷的上升中。無論是台商回台投資，或是外資看好台灣，來台投資，在蔡英文總統任內都屢創新高。

蕭美琴指出，台灣整體亮眼的經濟成長當中，難免有一些被遺漏，生活比較辛苦的人。除了用加薪、減稅、增福利的方式減輕大家的負擔，更會與時俱進，滾動式的檢討，「我們更有調整的能力，提出最好的政策，讓下個世代的台灣人，都能夠安居樂業」。

趙少康申論

第二順位趙少康，首先在現場宣布辭去中廣董事長兼總經理及董事職務，並簽署辭職書。

隨後，針對蕭美琴提到的風險來源，她指出風險來源正是民進黨，執政這8年，把台灣搞得兵兇戰危，全球關注台灣沒錯，但是是關注台海會不會戰爭，直指民進黨政策引來台海戰爭危機，是馬英九執政時期不曾發生過的。

另外，針對蕭美琴批評國民黨思維老舊，他指出侯友宜贊成開放中國觀光客來台，馬英九時代中國觀光客曾經達400萬，反問民進黨現在有多少？

趙少康說，他最近到台灣各地去看，計程車司機、遊覽車司機、民宿旅館、餐廳等，都覺得生意不好，「這都是民進黨造成的，民進黨講半天8年來執政的多好，但執政這麼好，怎麼會有65%的人要下架民進黨呢？」

趙少康向人民喊話，若這8年來你的生活有比較好，就請你繼續投民進黨，若覺得不好，而且未來更不好，就請你投國民黨，投侯友宜趙少康。

趙少康批評賴清德違建房子，不僅由國安局來付租金租用、修繕，還分配20幾個特勤看守，甚至房產是兒子的，趙少康估算特勤一人薪水若5萬，4年就是4800萬，加上其他膳食等費用，趙少康估算花費起碼7000萬，質疑賴清德這是否為貪瀆。

趙少康指出，連余天都說拆掉就好，柯文哲媽也這樣做，為何賴不行，並向賴喊話哭500次也沒有用，質疑這樣台灣有危機時賴該如何應付？

接著，趙提及曾當過衛生署藥政處長的王惠珀博士，他透露，賴當立委時，曾去關說海喬公司的精神病科的用藥，結果王惠珀不從，就被賴凍結8000萬預算。趙稱自己做3屆立委也不曾利益關說，直指賴比前總統陳水扁不如，至少他沒聽過陳水扁當立委時有做任何貪瀆的事情。

趙少康還說，他若當選，未來4年副總統的薪水他一毛不要、福利也通通不要，仁愛路副總統官邸也不住，要把它拿出來做青年住宅，估計可以勉強擠個十幾二十個人，「不過如果按照賴清德這樣違建蓋起來，他院子很大，起碼可以容納100個青年。通通免費！願意的抽籤，通通免費，水電費我出」。

趙少康強調，個人恩怨、喜好不重要，重要的是兩岸一定要和平相處，重要的是2300萬人的前途跟他們的利益。

吳欣盈申論

第三順位吳欣盈主打財經牌，強調自己是唯一有財經經驗的候選人，希望選民下架藍綠，擺脫藍綠惡鬥。

吳欣盈指出，台灣應該多一點經濟，少一點藍綠惡鬥的政治口水，政府與民間攜手，重回到亞洲四小龍時代，「經濟向前行 台灣才會贏」。

吳欣盈說，她在20年前離開英國證券分析師的工作回到台灣，在國際上受到許多肯定，例如獲選洛克菲勒相關基金會的首位亞洲董事，也曾代表民間團體向聯合國安理會進行報告，另外也協助許多非營利組織站上國際舞台，例如台灣乳腺癌患者協會，受小布希總統夫人表揚並接受《時代》雜誌採訪。這證明了「二軌外交」，讓台灣走上國際不是問題。

吳欣盈指出，台灣的產業發展不平衡，收入往高科技產業傾斜，服務業和傳統製造業生產力低，賺不到錢；批發零售、餐飲等做的流血流汗，卻沒錢賺；年輕人不敢結婚生子，更無力買房，對未來不抱希望，「藍綠都沒有責任嗎？」。吳欣盈表示，服務業薪水不漲，是因為ECFA的服貿部份被綠營擋下，台灣青年就業市場受到限縮。

吳欣盈首先提出「碳稅條例草案」、要求政府建立「十年碳定價路徑圖」、以及接軌國際最低稅負制，就是為了要打造台灣成為「亞洲科技中心」，如同荷蘭在歐洲的地位一樣。

此外，她也提出中央銀行法修法，推動主權基金，要幫台灣人民賺錢。她指出，藍綠兩黨都說要拚經濟，多年來卻無法改善就業環境，是因為不懂如何開源，無法提升國家競爭力，質疑藍綠「連抄都不會嗎？」。

吳欣盈指出，對台灣一般家庭來說，必須先解決的問題，就是經濟與安全。什麼都漲就是薪水不漲；安全問題從生活的環境，到國家安全，台灣被國外比喻為「世界最危險的地方」。

吳欣盈也提及，AI時代來臨，應協助產業人才轉型培訓的遠見，而她來自業界，習慣考慮10年以上的長期投報，與傳統政治人物只看四年後能否連任的短線思維不同。

不過要發展AI之前，要有完善的個資保護機制，因此，吳主張引進歐盟的GDPR個資法，為全世界最嚴格的規範，已經有50幾個國家包含日本、韓國都已採納。

吳說，在她立委任期內，為了打造數位轉型，她提出了「人工智慧法」、「個人資料保護法」、「電子簽章法」、「資訊安全管理條例」與「數位醫療發展條例」，都是可以讓台灣升級轉型的解方。

吳表示，台灣其實已失去20年，錯誤的政策跟貪污一樣可怕，讓年輕人賺不了錢，買不起房子，生活中還缺錢、缺電、缺蛋、缺疫苗，缺缺缺成為2023年的關鍵字。

吳強調，台灣需要的是理性、科學、務實的總統，以新專業翻轉舊體制。最好的政策，要想的是什麼對台灣最有利、什麼對台灣人民最好，吳呼籲民眾投給民眾黨，擺脫藍綠惡鬥，讓台灣重回經濟優先的正軌，棄藍綠．保台灣。