元旦不平靜！日本西部遭7.6地震襲擊 海嘯警報發布

2024 年開春第一天,日本就遭遇大地震。本州西部沿海能登半島石川縣,於當地時間 1 日 16 時 10 分(台北時間 15 時 10 分),發生芮氏規模 7.6 強震,氣象廳發布海嘯警報,呼籲民眾撤往高處避難。

路透社、CNN、BBC 報導,根據美國地質調查局(USGS),這起淺層地震震央位在石川縣穴水町東北約 42 公里處,深度僅 10 公里。

日本氣象廳對沿海的石川縣、新潟縣、富山縣發布了海嘯警報。根據 NHK,海邊觀測到 1 米浪高,官員指 5 米大浪可期。俄國也對東部城市海參崴、納霍德卡發布海嘯警報。

後續餘震不斷,穴水町西南 4 公里處,於當地時間 16 時 18 分發生深度 10 公里、規模 6.2 的餘震。穴水町東北 58 公里處,也出現 5.2 餘震。

北陸電力公司(Hokuriku Electric Power)正確認核電廠狀況,關西電力公司(Kansai Electric Power)表示旗下核電廠並無異狀,正密切關注。日本原子能管制委員會指日本海沿海核電廠並無異常。

根據 NHK,石川縣珠洲市部分房舍傳出倒塌。遠在東岸的東京也感受到震度。

北陸電力指出,石川縣、富山縣至少 36,000 戶因震災停電。石川縣鐵路服務暫停。電信業者 Softbank 與 KDDI 通報了石川縣與新潟縣電話、網路服務中斷情況。

日本全日空航空(ANA)在半路召回了 4 架原定飛往富山縣、石川縣的班機,日本航空(JAL)則取消了大部分今日前往石川與新潟的航班。

台灣外交部已致電日本台灣交流協會台北事務所,表達慰問及協助之意,並指示我駐大阪辦事處瞭解災情及國人受困狀況。據駐處初步回報,已聯繫轄區各僑團及留學生組織,尚未聽聞有受災狀況。該處收到部分觀光客因地震無法順利搭機返國的求助訊息,正積極協助中。

外交部已指示駐大阪辦事處持續注意地震災情及可能的海嘯威脅,並提供受困國人必要協助。倘國人在當地遭遇緊急情況,請立即撥打駐大阪辦事處急難救助手機號碼:+81-90-8794-4568。



2024年1月1日,日本西部發生7.6大地震。(圖/日本氣象廳)



2024年1月1日,日本石川縣7.6大地震,金澤大野日吉神社建築毀損。(圖/路透社Kyodo)

2024年1月1日,日本石川縣大地震,輪島市屋舍倒塌。(圖/路透社Kyodo)

X 平台出現了不少地震瞬間影片,搖晃驚人,伴隨驚叫聲:

Video: Today's earthquake filmed by somebody on a train platform at Kanzawa Station. pic.twitter.com/M6vCrOlosL