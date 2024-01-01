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元旦不平靜！日本西部遭7.6地震襲擊 海嘯警報發布

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/01 16:29
2024年1月1日，日本石川縣大地震，輪島市地面裂開。（圖／路透社Kyodo）

2024年1月1日，日本石川縣大地震，輪島市地面裂開。（圖／路透社Kyodo）

2024 年開春第一天，日本就遭遇大地震。本州西部沿海能登半島石川縣，於當地時間 1 日 16 時 10 分（台北時間 15 時 10 分），發生芮氏規模 7.6 強震，氣象廳發布海嘯警報，呼籲民眾撤往高處避難。

路透社CNNBBC 報導，根據美國地質調查局（USGS），這起淺層地震震央位在石川縣穴水町東北約 42 公里處，深度僅 10 公里。

日本氣象廳對沿海的石川縣、新潟縣、富山縣發布了海嘯警報。根據 NHK，海邊觀測到 1 米浪高，官員指 5 米大浪可期。俄國也對東部城市海參崴、納霍德卡發布海嘯警報。

後續餘震不斷，穴水町西南 4 公里處，於當地時間 16 時 18 分發生深度 10 公里、規模 6.2 的餘震。穴水町東北 58 公里處，也出現 5.2 餘震。

北陸電力公司（Hokuriku Electric Power）正確認核電廠狀況，關西電力公司（Kansai Electric Power）表示旗下核電廠並無異狀，正密切關注。日本原子能管制委員會指日本海沿海核電廠並無異常。

根據 NHK，石川縣珠洲市部分房舍傳出倒塌。遠在東岸的東京也感受到震度。

北陸電力指出，石川縣、富山縣至少 36,000 戶因震災停電。石川縣鐵路服務暫停。電信業者 Softbank 與 KDDI 通報了石川縣與新潟縣電話、網路服務中斷情況。

日本全日空航空（ANA）在半路召回了 4 架原定飛往富山縣、石川縣的班機，日本航空（JAL）則取消了大部分今日前往石川與新潟的航班。

台灣外交部已致電日本台灣交流協會台北事務所，表達慰問及協助之意，並指示我駐大阪辦事處瞭解災情及國人受困狀況。據駐處初步回報，已聯繫轄區各僑團及留學生組織，尚未聽聞有受災狀況。該處收到部分觀光客因地震無法順利搭機返國的求助訊息，正積極協助中。

外交部已指示駐大阪辦事處持續注意地震災情及可能的海嘯威脅，並提供受困國人必要協助。倘國人在當地遭遇緊急情況，請立即撥打駐大阪辦事處急難救助手機號碼：+81-90-8794-4568

元旦不平靜！日本西部遭7.6地震襲擊 海嘯警報發布
2024年1月1日，日本西部發生7.6大地震。（圖／日本氣象廳）

元旦不平靜！日本西部遭7.6地震襲擊 海嘯警報發布
2024年1月1日，日本石川縣7.6大地震，金澤大野日吉神社建築毀損。（圖／路透社Kyodo）

元旦不平靜！日本西部遭7.6地震襲擊 海嘯警報發布2024年1月1日，日本石川縣大地震，輪島市屋舍倒塌。（圖／路透社Kyodo）

X 平台出現了不少地震瞬間影片，搖晃驚人，伴隨驚叫聲：
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