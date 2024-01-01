交棒兒子 丹麥女王新年談話驚爆宣布退位

在全球慶祝新的一年到來之際，丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）突然在新年談話中宣布她將於本（1）月14日遜位，並傳位給自己的兒子佛雷德里克王儲（Kronprins Frederi），結束長達52年的統治。

女王於新年談話中透露，2023年初的下背部手術讓她開始思考，是否是時候將重擔轉交給下一個世代了，而新年正是良機。她感謝丹麥人民的長期支持，首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也感謝女王對丹麥的貢獻。

在英國女王伊莉莎白二世逝世後，83歲的瑪格麗特二世不只是全球現存唯一的女王，也是歐洲在位最久的君主。由於其父佛雷德里克九世一直沒有男性子嗣，丹麥政府主動提出動議，於1953年修法允許女性繼承王位，身為長女的瑪格麗特因而取得繼承權，並於1972年登基成為丹麥女王。

她畢業於劍橋大學及倫敦大學學院，受過良好的教育且愛好藝術與考古學，在位期間不只持續進行創作，還親身參與了多次實地考古行動。她最為外界所知的軼聞，則是她其實是一個老菸槍，而且不太喜歡手機與網路，並曾公開宣稱就算不使用這些現代科技，她也能活得好好的。

女王宣布退位的消息確實嚇到了丹麥人，因為她在國內深受歡迎，大部分人民甚至希望她擔任女王直到其去世。丹麥記者Tine Gotzsche告訴BBC，瑪格麗特女王伴隨丹麥人一同成長，而她之於丹麥人，就如同伊莉莎白女王之於英國人。

那即將繼位的王儲佛雷德里克又是怎樣的人呢？

事實上，他在1990年代初期的名聲並不是很好，一度被外界認為是紈絝子弟類型的「派對王子」，不過公眾觀感在他1995年完成奧胡斯大學（Aarhus University）政治科學學位，並成為丹麥第一個取得碩士學位的王室成員後，開始有所轉變。

後續他進入丹麥海軍，並透過參與長達四個月、透過滑雪穿越格陵蘭的探險取得了「膽大無畏」（daredevil）的評價，過程中曾因雪上摩托車及雪橇的意外而被送醫。他指出，他不想被關在一個堡壘裡面，而是作為一個人活著，因此即使在即位後，也不會改變冒險犯難的精神。

他與其妻、平民出身的瑪麗公主（Princess Mary）被認為是丹麥新一代進步價值的代表，兩人在2000年雪梨奧運期間透過自由戀愛認識，並試圖用「最接近一般人」的方式教育自己的四個孩子，僅將他們送至一般的公立學校就讀。與英國剛繼位的查爾斯國王一樣，佛雷德里克本人也極度在乎氣候議題，並宣示將帶領丹麥步向未來。

依據計畫，女王將在14日正式退位，並由其子佛雷德里克繼承王位，而不像英國會舉辦盛大的即位儀式，女王退位當天將由首都哥本哈根的阿馬林堡宮 （Amalienborg）直接宣布由佛雷德里克繼位，成為新一任丹麥、格陵蘭及法羅群島名義上的領導人。