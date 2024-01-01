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揮別台鐵局歷史 台鐵公司元旦揭牌 拚2027臥鋪列車上路

By 台灣英文新聞－編輯
2024/01/01 15:28
「交通部台灣鐵路管理局」1日起正式改制為「國營台灣鐵路股份有限公司」，並在台北車站大廳舉行揭牌典禮，由總統蔡英文、行政院長陳建仁等人親自拉...

「交通部台灣鐵路管理局」1日起正式改制為「國營台灣鐵路股份有限公司」，並在台北車站大廳舉行揭牌典禮，由總統蔡英文、行政院長陳建仁等人親自拉...

走過 136 個年頭，台鐵局今（1）日正式改制為台鐵公司（Taiwan Railway Corporation），自主權提升後，可望提高營運效率，而台鐵也透露了新年新希望，將推出台灣首見的寢台列車，2024年對外招商。

總統蔡英文在「國營台灣鐵路股份有限公司揭牌典禮」中表示，台鐵公司化的路走了 20 年。此議題從 2002 年交通部成立專案推動小組開始討論，原本計畫於 2004 年完成公司化，改善台鐵經營體質，增進營運效率也解決安全問題。

然而，這些討論，直到 2018 年（普悠瑪號出軌）和 2021 年（太魯閣號出軌），台灣遭逢兩次不幸的鐵道事故，更加深社會對台鐵改革的期盼。藉由調整台鐵組織文化，賦予組織經營自主權，方能提升營運效益，也提供補助，減輕營運成本負擔，並協助台鐵進行資產開發，促進財務正常化。

根據中央社，台鐵公司董事長杜微表示，台鐵建立新安全體系，用新車隊、新設備、新形象、新服務，促進安全，提升公司效能，要打造黃金十年。

台鐵亦發布安全憲章，建構安全管理系統（SMS），重點包括：確保員工及承攬商都能獲得充分的安全資訊及訓練；嚴格遵守規章紀律；充分溝通確保營運安全；完善工作程序，防止人為疏失；優化車路設備，落實安全維護；有疑慮時，以旅客生命安全為最優先考量。

公司化新氣象，亮點計畫便是推出有臥床的「福爾摩沙寢台列車」。杜微指出，寢台列車將有展望景觀車廂、有臥床的客室包廂車、餐廳車廂、備餐車廂。規劃今年對外招商，由民間採購車廂，負責整備、規劃、銷售等，台鐵則負責路線、場站、駕駛、維修等，導入分潤機制，盼能於2027年上路，提升台灣鐵道觀光。

揮別台鐵局歷史 台鐵公司元旦揭牌 拚2027臥鋪列車上路

揮別台鐵局歷史 台鐵公司元旦揭牌 拚2027臥鋪列車上路
台鐵寢台列車示意圖（圖／台鐵、中央社）
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更新時間 : 2024-01-01 16:20 GMT+08:00

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