破紀錄高溫與惡化的氣候災害 異常將成日常

2023年是人類歷史有紀錄以來最熱的一年，而連續多年聯合國氣候變遷大會（COP）的進展慢速，更是讓人懷疑人類到底有沒有辦法好好處理可說是自己一手造成的氣候變遷問題，一切還來得及嗎？

前美國太空總署（NASA）科學家、現任哥倫比亞大學地球研究所氣候學位的負責人漢森（James Hansen）接受《衛報》訪問時指出，全球暖化的狀況急速惡化，整個世界正在逐步邁向新的「氣候前線」，而各國政府卻沒辦法阻止一切發生，因此當未來世代回顧2023年，將會意識到這年是「所有失敗變得明顯」的一年。

漢森說，現階段唯一的希望，是年輕世代已經充分瞭解這一個問題，且透過現今政治的急速變化，將有機會獲得改變的機會，若由新世代接班政治領導階層，才有可能引領對氣候行動的新變化。

事實上，漢森並不是唯一持有此一觀點的科學家。考量到各國政府花了整整30年的時間才願意在今年的第28次氣候大會（COP28）上承認化石燃料是氣候變遷的主因，許多專家對於政治作為與氣候警告的脫節感到十分無力。

雖然2023年的氣候數據還在分析中，根據現階段最新、由日本氣象廳進行的分析顯示，2023年的溫度比1991年至2020年間平均高上攝氏0.53度，繼2016年的攝氏0.35度再創新高，若與工業革命前的氣溫相比，更是已高上攝氏2度。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）則表示，2023年有高達99%的機率，會是收錄174年以來數據的資料庫中最熱的一年。2023年不只出現連6個月打破過往紀錄的高溫，也是北半球夏天與秋天最暖的一年。國際氣象組織（WMO）的數據則顯示，全球多地於聖誕節期間出現破紀錄高溫，而即使新年到來，每個月的高溫紀錄仍在持續刷新。

有些人或許會認為，氣溫過高的現象是由聖嬰現象所導致，不過雖然聖嬰現象確實是溫度升高的原因之一，德國波茨坦氣候影響研究所（PIK）的共同主任洛克史托姆（Johan Rockström）教授指出，即使將聖嬰現象納入討論，現階段的氣溫狀況也屬於異常，尤其是海洋溫度的升高更是讓人心中警鈴大作，目前找不到確切原因讓科學家更加擔憂。

洛克史托姆說，地球可能正真正開始對人類250年以來對自然造成的壓力作出回應，這些過去無法想像的極端氣候數據，正是地球對人類所發出的「帳單」。