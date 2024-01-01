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2024新年來賞花吧 台北市山茶花、薰衣草陸續浪漫登場

By 台灣英文新聞－編輯
2024/01/01 11:47
薰衣草花海（圖片來源：陽明山公園管理所）

薰衣草花海（圖片來源：陽明山公園管理所）

新的一年到，規劃「走春」的民眾不妨參考陽明山花卉試驗中心的茶花展，或是北投社三層崎公園的薰衣草花海。

台北茶花展「又見茶花」1月5日起在陽明上山的花卉試驗中心展出十天至1月14日，除了傳統品種的茶花盆景外，今年台北市工務局公園處特別與台灣茶花育種學會合作，展出茶花新育成品種，而為了讓這些新、舊品種能同時開花，花卉試驗中心首次嘗試採用催花技術，讓30個品種的茶花同時盛開，帶來全新的視覺饗宴。

除了盛開的茶花，花卉試驗中也會展出由茶花學會發起人之一陳榮吉以及其他藝術家的茶花藝術創作，藝術家們以精湛的筆觸將對茶花的熱愛和理解轉化成人驚艷的藝術品，豐富了茶花展的內容。

2024新年來賞花吧 台北市山茶花、薰衣草陸續浪漫登場
（圖片來源：台北市政府公園處）

花卉試驗中心主任宋馥華指出，今年的茶花展有46家周邊特約店家參與，民眾只要持官網特約店家頁面，即可享有專屬優惠；另外也邀請專業人士舉辦茶花講堂等。

除了茶花，北投三層崎公園也將被紫色花海覆藝。陽明山公園管理所指出，三層崎區域是大冠鷲著名的生態棲息地，公園處去年即利用了GPS定位技術，將大冠鷲的樣貌呈現在公園內，並配色種植多種色彩豐富的花卉，而在2024年的花海地景上，除了保留大冠鷲的原始樣貌外設計，還新增了一片片絢麗羽毛為意象的地景，將再次綻放宛如仙境般的花海景緻！

不同於以往，今年花海陣容還加入了帶有富貴繁榮元素的大理花，而最受歡迎的紫色薰衣草本次種植數量也增加高達約二萬盆，花海園區能看見漸層搭配的手法，營造出視覺震撼的花海地景，最佳賞花期會落在農曆春節前後。

公園處表示，今年特別邀請了導覽專家，以說故事的方式引領民眾感受三層崎的歷史變遷及當時原住民在地生活方式跟產業發展的鏈結，訴說這段400年的過往榮景，另外，建議賞花民眾可順遊貴子坑保護園區，感受水土保持以及生態保育的重要性。
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更新時間 : 2024-01-01 16:20 GMT+08:00

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