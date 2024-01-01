醫生說她無法說話走路 唐氏症女孩登Vogue封面模特兒

沒有人可以決定你的人生，只有你自己。BBC 報導，一名 22 歲的年輕女孩，出生就被斷定無法走路說話，但她不但能說能走，還成為首位登上了時尚雜誌 Vogue 封面人物的模特兒。她是艾麗高斯坦（Ellie Goldstein） ，她是唐氏症患者。

母親說

艾麗生於 2001 年 12 月，當得知寶貝女兒竟有唐氏症時，震驚不已。醫生說，她這輩子怕是難走路、說話了，一名護士甚至建議將她棄於醫院。艾麗 5 個月大時，接受了 10 小時的心臟手術。

母親回憶，小小年紀就在鬼門關走過一回的艾麗，是個樂觀有決心的孩子。她 18 個月大時學會走路，3歲開始會說話，入學時也能識字了。於是，她與孩子的爹決定讓她受正規教育，直到後來才轉至特殊學校。

當艾麗長成一名亭亭玉立的少女時，才從父母口中知道自己是唐寶寶，但這件事並未打擊她的自信。因緣際會下，母親獲知有間名為 Zebedee 的經紀公司，專與有身心障礙者合作。就這樣，艾麗展開了發光發熱的星路生涯。

活力滿點，熱愛鎂光燈的她，加入不久後，就為品牌 Superdrug 拍攝了 2018 年的聖誕廣告。最近更用模特兒工作收入，購入了一間宅子。父母欣慰之餘，卻仍憂心艾麗能否獨立生活，也盼這個社會少一些無知，能多一些認識，能看到唐氏兒的光。

艾麗說

一心嚮往成為模特兒的艾麗，從未看過如她一般的女孩登上雜誌封面，直到現在登上 Vogue，才確信自己辦到了。艾麗說，從沒想過會成名，只是愛打扮、愛穿美麗衣裳。

今年艾麗在倫敦時裝周進行了三次走秀，而這還不是讓她津津樂道之事。她的新書《突破萬難》（Against All Odds）也於今年出版，驕傲之情溢於言表，「哇，我真的出書了。」

艾麗表示，當初為 Vogue 拍攝時，並不清楚自己將成為封面人物，驚喜是必然。她叫著、哭著，被朋友的肯定與祝賀聲淹沒。今年 4 月，美國知名玩具公司美泰兒（Mattel）推出了首個唐氏症芭比娃娃，艾麗受邀為芭比拍攝宣傳，心中盡是驕傲。｢能看到長得像自己的芭比，真好。」

走秀、買房、出書，艾麗的星路還在鋪展。一部她參與的紀錄片即將登上小螢幕，她今年也將完成表演藝術大學學業。她還要演出、繼續模特兒工作，她還想上《舞動奇蹟》（Strictly Come Dancing）跳舞實境秀。她還有好多好多的夢，等著一一實現。