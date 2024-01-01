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2024台北跨年晚會17萬人迎新年 台北101煙火網讚歷來最美

By 台灣英文新聞－編輯
2024/01/01 10:08
2024跨年台北101煙火（圖／臉書台北101）

2024跨年台北101煙火（圖／臉書台北101）

「2024 年臺北最 High 新年城」跨年晚首度打造 1+4 多元舞台演出，吸引逾 17 萬人參與，並由臺北市長蔣萬安與職業運動員攜手倒數，搭配台北 101 長達 300 秒「彩色世界 COLORFUL WORLD」璀璨煙火大秀，網友好評不斷，稱這是歷來最美的一次台北 101 煙火。

觀光傳播局指出，今年台北跨年晚會以「Taipei Let’s Play」為主題，超過 15 組超強卡司在主舞台接力演出。由 Mavis 瑪菲斯首先登台獻唱，為整晚活動暖身。晚間 7 點由八三夭以〈顛倒世界〉熱情開場。緊接著，韋禮安帶來〈如果可以〉等歌曲，三金歌王盧廣仲獻唱〈狂迪〉、〈刻在我心底的名字〉等歌曲。

此外，HUSH、Matzka 與徐佳瑩首度同台，合唱〈戀人未滿〉，「金曲 2 王 1 后」獨家組合展現高水準演出。人氣男團 IT BOYZ 與歐開合唱團跨界合演〈We Can Fight〉，而「未來少女」則由日光之橙、黑曜精靈、薄荷水晶、緋紅魅影和幽靈水晶五團合體共演〈未來就是現在〉活力四射。

緊接著，麋先生帶來熱播影劇《華燈初上》、《模仿犯》、《素還真》、《周處除三害》金曲串燒，麋式搖滾風格讓現場氛圍更加炙熱。R&B 小天后吳卓源則為臺北舞台設計新組曲。韓星華莎登場，演唱最新代表作品〈I Love My Body〉，歌迷情緒沸騰。搖滾天團動力火車帶來一系列經典歌曲，包括〈當〉、〈忠孝東路走九遍〉、〈我很好騙〉等，帶領全場齊聲合唱。

倒數時刻，拳擊選手黃筱雯、游泳選手王冠閎、桌球選手黎懿亞、射擊選手林怡君及李孟遠等 27 位體育選手驚喜現身。蔣萬安致詞時，感謝市府團隊過去一年的努力，以及所有市民朋友的陪伴。他提到，今年跨年活動出動 1,700 名警察同仁、逾 700 名清潔隊員與逾百名消防同仁，以及捷運公司的「潮天團」，都是真正的城市英雄。

迎來 2024 年，由超高人氣樂團告五人，特別為臺北重新編曲〈在凌晨睡著的自己〉，並與管弦樂團樂興之時合作演出，搭配以臺北夜晚為主題拍攝的新MV，為跨年晚會掀起另一波高潮。告五人並以〈帶我去找夜生活〉、〈愛人錯過〉、〈披星戴月的想你〉等經典歌曲，為跨年晚會劃下完美句點。

跨年最高潮的台北 101 煙火，總長 300 秒、約 16,000 發，首次採用日本百年彩色煙火。由於天公作美，天候佳，效果特別好，不像以往常常受下雨或雲霧影響，非常清晰。PTT 鄉民大讚，美到像模擬煙火，感覺是歷年來最好看的一次。

2024台北跨年晚會17萬人迎新年 台北101煙火網讚歷來最美
2024跨年台北101煙火（圖／臉書台北101）

2024台北跨年晚會17萬人迎新年 台北101煙火網讚歷來最美
2024跨年台北101煙火（圖／臉書台北101）

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2024年臺北最High新年城跨年晚會，HUSH、Matzka 與徐佳瑩表演（圖／台北觀傳局）

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2024年臺北最High新年城跨年晚會，華莎表演（圖／台北觀傳局）

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2024年臺北最High新年城跨年晚會，動力火車表演（圖／台北觀傳局）

2024台北跨年晚會17萬人迎新年 台北101煙火網讚歷來最美
2024年臺北最High新年城跨年晚會（圖／台北觀傳局）
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