元旦談話駁習近平「祖國統一必然說」 蔡英文：由台灣人民透過「民主程序」共同決定

蔡英文總統與賴清德副總統今（1）日上午出席元旦總統府升旗典禮，升旗典禮結束後，蔡英文在致詞期盼新的一年，各世代彼此尊重包容，共同迎向活力且永續的臺灣。

在元旦談話中，任期即將結束的蔡英文回顧過去八年執政以來，台灣的變化，她說這八年來，世界更看見台灣，台灣不再被遺忘，人民參與世界的改變，更參與了改變世界。

蔡英文說，疫後的2023年國際地緣政治衝突增加，俄烏戰爭與以色列戰爭仍未停止，全球格局有巨大改變。百年大疫挑戰人與人的互信，更考驗國與國的互助，而世界民主自由和威權衝突，影響地緣政治板塊並重整，民主自由不僅是信仰，更是國際供應鏈裡搭載的核心。

蔡英文說，台灣維持現狀，不挑釁不屈服，獲得國際信任、深化民主夥伴合作，同時強化國家的防衛體系，國艦國造與國機國造，與啓動國防改革，都是現在進行式，今年國防預算來到新高，畢竟要和平，除了善意更要有實力，展現自我防衛的決心。她說仍期盼兩岸恢復健康交流，以和平、對等、尊嚴、對話，建立長遠穩定的共存之道。

台灣人民意志共決前途

前一晚中國國家主席習近平發表新年賀詞，除了樂觀看中國經濟持續回升向好，更說「祖國統一是歷史必然」。

蔡英文在周一的元旦談話後接受媒體訪問時，也對習近平的統一歷史必然說做出回應，同於以往面對習近平類似論調，蔡英文說，統一與否與由台灣人民共同意志決定，畢竟台灣是民主國家，任何重大決定需經民主程序進行。

被問到五月天被北京逼壓表態企圖干預台灣一月大選，蔡英文說，中共介選已不是新聞，台灣這方的國安單位均有掌控，但其實不只台灣，周遭民主國家也面臨「認知操作」的相似境況，但南韓人民做出明智抉擇不被操弄，相信台灣人民有智慧不被操縱，但仍提醒選民能對中國散佈的假訊息有所警覺。

包括行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、監察院副院長李鴻鈞、總統府秘書長林佳龍、臺北市長蔣萬安，以及主辦單位國際青年商會中華民國總會2023總會長林鼎鈞、2024總會長張建焜等亦陪同出席是項活動。