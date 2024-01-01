Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

習近平新春談話：兩岸統一是歷史必然

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/01/01 09:29
2019年10月1日，習近平檢閱軍隊。（圖／路透社Thomas Peter）

2019年10月1日，習近平檢閱軍隊。（圖／路透社Thomas Peter）

迎接 2024 年，中國領導人習近平於年終之日發表新年談話，在兩岸議題方面，堅持統一的論調不變，但口吻較去年強硬，而值中國經濟困頓之際，他也承認，前行之路上，「有風有雨是常態。」

習近平透過央視電視演說向國人發表新年賀詞，向台灣喊話：「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。」他在談話中，並未對台灣作出任何軍事威脅，但相較於 2023 年的新年賀詞，語氣稍微冷硬。

去年他的說法是：「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。」

這是習近平本周以來第二度提及兩岸統一。他 12 月 26 日在毛澤東誕辰 130 周年紀念日上表示：「實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，祖國必須統一，也必然統一。要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關系和平發展，堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去。」

在其他議題方面，習近平新春賀詞大談中國上天下海的政績，談到了自製 C919 大飛機實現商業營運，國產大型郵輪完成試航，神舟太空船繼續接力，奮鬥者號潛水器極限深潛，以及國貨潮牌、國產新手機受歡迎，新能源汽車、鋰電池增添新亮色。

然而，經濟疲軟是事實，中國深陷房市危機、高失業率之苦，11 月製造業採購經理人指數（PMI）亦降至 49.4，低於榮枯線 50，顯示景氣處於緊縮期。

習近平不得不承認經濟遇到了逆風，卻只有短短幾句：「前行路上，有風有雨是常態。一些企業面臨經營壓力，一些群眾就業、生活遇到困難，一些地方發生洪澇、颱風、地震等自然災害，這些我都牽掛在心。」

他也強調，2024 是新中國成立 75 周年，要持續推動現代化、經濟行穩致遠、全面改革開放。對於世界上多處仍處於戰火煙硝之中，他說道：「中國人民深知和平的珍貴。」
中國
習近平
新春
新年
台灣
兩岸
經濟

相關新聞

台灣2024大選三黨代表英語辯論交鋒 談兩岸貿易、九二共識、能源政策、高房價問題
台灣2024大選三黨代表英語辯論交鋒 談兩岸貿易、九二共識、能源政策、高房價問題
2023/12/31 15:01
批「把中華民國當護國神山」口誤！　賴清德認電視辯論少「憲法」兩字　
批「把中華民國當護國神山」口誤！　賴清德認電視辯論少「憲法」兩字　
2023/12/30 19:49
吃貨跨年、續攤看這！台灣兩大麻辣鍋營業至深夜三點　開鍋有機會抱走9999純金牌快來試手氣！
吃貨跨年、續攤看這！台灣兩大麻辣鍋營業至深夜三點　開鍋有機會抱走9999純金牌快來試手氣！
2023/12/30 17:23
【2024總統選舉電視辯論會】賴、侯、柯攻防對決
【2024總統選舉電視辯論會】賴、侯、柯攻防對決
2023/12/30 15:41
〈時評〉「五月天」未回應中國施壓　其實早已戒慎恐懼
〈時評〉「五月天」未回應中國施壓　其實早已戒慎恐懼
2023/12/29 14:52

更新時間 : 2024-01-01 16:19 GMT+08:00

最受歡迎

2024總統、副總統候選人辯論•分別於12/30、1/1舉行　兩場發言順序已定、分4階段進行
2024總統、副總統候選人辯論•分別於12/30、1/1舉行　兩場發言順序已定、分4階段進行
2024淡水跨年煙火搶先看！用花火寫故事8篇章曝光 阿給、淡江大橋巨龍煙火超吸睛
2024淡水跨年煙火搶先看！用花火寫故事8篇章曝光 阿給、淡江大橋巨龍煙火超吸睛
【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議
【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
「蘋果西打」即起上架販售！桃園市衛生局證實：2號、3號產線查驗過關
「蘋果西打」即起上架販售！桃園市衛生局證實：2號、3號產線查驗過關
2024淡水1314跨河煙火秀12/31登場 新北捷運42小時不打烊 交通資訊一次看
2024淡水1314跨河煙火秀12/31登場 新北捷運42小時不打烊 交通資訊一次看
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
台鐵管理局時代結束前夕推出「環島名片式車票紀念套組」 31日起開賣限量300組
台鐵管理局時代結束前夕推出「環島名片式車票紀念套組」 31日起開賣限量300組
2024煙火首SHOW 澳洲雪梨、紐西蘭奧克蘭施放璀璨花火
2024煙火首SHOW 澳洲雪梨、紐西蘭奧克蘭施放璀璨花火
「萬物興龍」發紅包囉 總統、副總統元旦各發千份
「萬物興龍」發紅包囉 總統、副總統元旦各發千份