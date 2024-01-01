習近平新春談話：兩岸統一是歷史必然

迎接 2024 年，中國領導人習近平於年終之日發表新年談話，在兩岸議題方面，堅持統一的論調不變，但口吻較去年強硬，而值中國經濟困頓之際，他也承認，前行之路上，「有風有雨是常態。」

習近平透過央視電視演說向國人發表新年賀詞，向台灣喊話：「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。」他在談話中，並未對台灣作出任何軍事威脅，但相較於 2023 年的新年賀詞，語氣稍微冷硬。

去年他的說法是：「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。」

這是習近平本周以來第二度提及兩岸統一。他 12 月 26 日在毛澤東誕辰 130 周年紀念日上表示：「實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，祖國必須統一，也必然統一。要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關系和平發展，堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去。」

在其他議題方面，習近平新春賀詞大談中國上天下海的政績，談到了自製 C919 大飛機實現商業營運，國產大型郵輪完成試航，神舟太空船繼續接力，奮鬥者號潛水器極限深潛，以及國貨潮牌、國產新手機受歡迎，新能源汽車、鋰電池增添新亮色。

然而，經濟疲軟是事實，中國深陷房市危機、高失業率之苦，11 月製造業採購經理人指數（PMI）亦降至 49.4，低於榮枯線 50，顯示景氣處於緊縮期。

習近平不得不承認經濟遇到了逆風，卻只有短短幾句：「前行路上，有風有雨是常態。一些企業面臨經營壓力，一些群眾就業、生活遇到困難，一些地方發生洪澇、颱風、地震等自然災害，這些我都牽掛在心。」

他也強調，2024 是新中國成立 75 周年，要持續推動現代化、經濟行穩致遠、全面改革開放。對於世界上多處仍處於戰火煙硝之中，他說道：「中國人民深知和平的珍貴。」