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2024煙火首SHOW 澳洲雪梨、紐西蘭奧克蘭施放璀璨花火

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/31 20:22
雪梨2024跨年煙火秀（圖／截自City of Sydney）

雪梨2024跨年煙火秀（圖／截自City of Sydney）

2023年倒數計時，全球接力迎接2024年。澳洲與紐西蘭向來是跨年煙火首秀與指標，紐西蘭奧克蘭在台灣時間晚間7時迎接新年，雪梨則於當地時間今（31）日晚間9時施放首波煙火，各式歌舞表演輪番登場，熱鬧迎接跨年時刻。

紐西蘭奧克蘭市的天空塔，於台灣時間晚間7時2024年來叩關。在倒數結束後，絢爛多彩的煙火字塔尖向外不停施放，或旋轉、或放射，塔身也不斷轉換七彩之光，讓人眼花撩亂、目不暇給。本次奧克蘭的煙火共發射3500發，時間逾5分鐘，搭配著雷射燈光和動畫，周圍的奧克蘭戰爭紀念博物館也同步上演燈光秀，場面熱鬧非凡，觀賞煙火的民眾更不時發出驚呼之聲。

ABC News報導，來自全球的觀光客、澳洲各地狂歡者同聚一堂歡慶跨年夜，一些民眾甚至提前三天就在雪梨排隊露宿，即便下雨也不影響他們高漲的熱情，搭起帳篷和防水布，只為搶佔港邊最佳煙火觀賞位置。

雪梨市政府證實，雪梨歌劇院前早在下午就已塞爆人潮，所有的最佳觀測點在晚間9點前都已被占據一空。雪梨市長莫爾（Clover Moore）表示，預估約有上百萬人在前灘周圍觀看煙火，線上直播大約有4.25 億人觀看。

當地時間晚上9點，雪梨已施放第一波演火，為接下來的活動暖身，準備以最奔放的姿態迎接新年到來。
雪梨
跨年煙火

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